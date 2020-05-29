27 مستشفى بالقاهرة و15 بالمنوفية..كيف نجحت الصحة فى مد خدمات مواجهة كورونا لجميع المحافظات

أعلنت وزارة الصحة عن أماكن وأسماء الـ320 مستشفى التي تقدم الخدمة الطبية بها لمصابي فيروس كورونا، تباعًا، والتي تغطي كافة محافظات الجمهورية.









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وجاءت أسماء الـ320 مستشفى كالتالي:









= مستشفيات محافظة القاهرة الكبرى تشمل





"جراحات اليوم الواحد بالبساتين، جراحات اليوم الواحد بمدينة نصر، جراحات اليوم الواحد بالزاوية الحمراء، جراحات اليوم الواحد بالمرج، تأمين صحي المقـطم، تأمين صحي شبـرا، تأمين صحي النصر بحلوان، منشية البكري العام، المنيرة العام، حلوان العام، القاهرة الجديدة المركزي، الساحل، المطرية، أحمد ماهر، الجمهورية، القبطي، مبرة المعادي، مبرة مصر القديمة، الإصلاح الإسلامي، شبرا العام، الخزندار العام، دار السلام العام، روض الفرج العام، عين شمس العام، الشروق المركزي، التبين المركزي، صيدناوي".









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= مستشفيات محافظة الجيزة تشمل





"تأمين 6 أكتوبر، أم المصرين العام، الصف المركزي، الوارق المركزي، البدرشين العام، إمبابة العام، بولاق الدكرور العام، التحرير العام، أطفيح المركزي، العياط المركزي، أبو النمرس المركزي، أوسيم المركزي، ٦ أكتوبر المركزي، الواحات البحرية المركزي، الشيخ زايد المركزي، منشاة القناطر المركزي، صدر العياط).









= مستشفيات محافظة الإسكندرية تشمل "جمال عبد الناصـر، كـرمـوز، العامرية العام، أبو قير النموذجي، رأس التبين العام، الجمهورية العام، أبو قير المركزي، جمال حمادة المركزي، برج العرب المركزي، الصدر المعمورة ، صدر كوم الشفاقة، حميات الإسكندرية".









= مستشفيات محافظة البحر الأحمر تشمل "الغردقة العام، الشلاتين المركزي، جراحات اليوم الواحد مرسي علم، رأس غارب المركزي، سفاجا المركزي، القصر المركزي، حميات الغردقة".









= مستشفيات محافظة مطروح تشمل "مطروح العام، سيوة المركزي، الحمام المركزي، الضبعة المركزي، العلمين المركزي، حميات مطروح، صدر مطروح".









= مستشفيات محافظة البحيرة تشمل "ايتاي البارود المركزي، كفر الدوار، دمنهور التعليمي، أبو حمص المركزي، الدلنجات المركزي، المحمودية المركزي، شبراخيت المركزي، حوش عيسى المركزي، الرحمانية المركزي، ادفينا المركزي، غرب النوبارية المركزية، رشيد المركزي، حميات كفر الدوار، أبو المطامير المركزي، صدر دمنهور، حميات دمنهور، إدكو".









= مستشفيات محافظة كفر الشيخ تشمل "العبور، تأمين صحي فـوه، كفر الشيخ العام، دسوق العام، سيدي سالم المركزي، قلين المركزي، الحامول المركزي، فوه المركزي، مطوبس المركزي، سيدي غازي المركزي، صدر كفر الشيخ، حميات كفر الشيخ، حميات دسوق".









= مستشفيات محافظة الدقهلية تشمل "بني عبيد التخصصي، المنصورة التخصصي، المنصورة الدولي، السنبلاوين العام، المنزلة المركزي، ميت غمر المركزي، نبرو المركزي، شربين المركزي، تأمين صحي سنـدوب، دكرنس العام، منيه النصر المركزي، أجا المركزي، الجمالية المركزي، بلقاس المركزي، المقاطعة المركزي، جمصة المركزي، شبرا سندي المركزي، سلسيل المركزي، دماص المركزي، اتميده المركزي، شبراهور المركزي، الكردي المركزي، صدر المنصورة، صدر بهوت، صدر دكرنس، صدر المنزلة، المطرية المركزي".









= مستشفيات محافظة الفيوم تشمل "طامية المركزى، الفيوم العام، تأمين صحي الفيوم، أبشواي المركزي، سنورس المركزي، إطسا المركزي، فيديمين المركزي، صدر الفيوم".









= مستشفيات محافظة أسيوط تشمل "أسيوط العام، الإيمان العام، ديروط العام، منفلوط المركزي، القوصية المركزي، أبنوب المركزي، ساحل سليم المركزي، البداري المركزي، صدفا المركزي، صدر أسيوط، الغنايم المركزي، تأمين صحي مبرة أسيوط، حميات ديروط، حميات أسيوط".









= مستشفيين بمحافظة الإسماعيلية هما "الإسماعيلية العام وصدر الإسماعيلية".









= مستشفيات محافظة الشرقية تشمل "الأحرار، الحسينية المركزي، بلبيس المركزي، الزقازيق العام، فاقوس العام، القنايات المركزي، منيا القمح المركزي، ههيا المركزي، أبوحماد المركزي، ديرب نجم المركزي، الزاويل المركزي، الصالحية المركزي، السعديين المركزي، بشتول السوق المركزي، الإبراهيمية المركزي، الصوفية المركزي، أولاد صقر المركزي، القرين المركزي، تلواك المركزي، أبو كبير المركزي، كفر صقر المركزي، صدر الزقازيق، مبرة الزقازيق، حميات الزقازيق، حميات فاقوس".













= مستشفيات محافظة الأقصر تشمل "الأقصر العام، القرنه المركزي، العديسات المركزي، حميات الآقصر ،صدر إسنا".









= مستشفيات محافظة السويس تشمل "السويس العام، صدر السويس، حميات السويس، تأمين صحي السويس النموذجـي".









= مستشفيات محافظة الغربية تشمل "المحله الكبري العام، زفتي العام، تأمين صحي المجمع الطبي بطنطــا، تأمين صحي مبـرة المحلــة، المنشاوي العام، سمنود المركزي، قطور المركزي، بسيون المركزي، السنطه المركزي، ابيار المركزي، صدر المحله، صدر طنطا، حميات طنطا، حميات المحلة".









= مستشفيات محافظة القليوبية تشمل "قليوب التخصصي، تأمين صحي النيــــــل، بنها التعليمى، ناصر العام، بهتيم المركزي، ابو المنجا المركزي، صدر المرج، تأمين صحي بنهـا النموذجـي، شبين القناطر، حميات بنها، حميات طوخ".









= مستشفيات محافظة المنوفية تشمل "بركه السبع، الشهداء المركزي، جراحات اليوم الواحد أشمون، تأمين صحي الهلال شبين الكــوم، شبين الكوم، منوف العام، الباجور المركزي، قوسينا المركزي، اشمون المركزي، تلا المركزي، السادات المركزي، زاويه الناعوره المركزي، سرس الليان المركزي، صدر منوف، صدر شبين الكوم"









= مستشفيات محافظة المنيا تشمل "مطاي المركزي، بني مزار المركزي، العدوه المركزي، مغاغه المركزي، الفكريه المركزي، صدر المنيا، صدر ملوي، صدر بني مزار، حميات المنيا، حميات مغاغة، حميات العدوة، حميات دير مواس، تأمين صحي مبـرة المنيـا، جراحات اليوم الواحد سمالوط"









= مستشفيات محافظة الوادي الجديد تشمل "الداخلة العام، الفرافرة المركزى، صدر الخارجة، الخارجة العام، حميات الخارجة".









= مستشفيات محافظة أسوان تشمل "كوم امبو المركزى،تأمين صحي أسوان، أبو سمبل الدولي، نصر النوبة المركزى، دراو المركزى، السباعية المركزى، غرب اسوان، صدر اسوان، صدر ادفو، صدر كوم امبو، حميات ادفو، حميات اسوان، حميات نصر النوبة".









= مستشفيات محافظة بني سويف تشمل "ناصر المركزي،تأمين صحي بنى سويف، حميات بني سويف، سمسطا، الواسطي المركزي، الفشن المركزي، صدر بني سويف".









= مستشفيات محافظة بورسعيد تشمل "الزهور المركزى، حميات بور سعيد، بور فؤاد المركزى، مبرة بورسعيد، صدر بورسعيد".









= مستشفيات محافظة جنوب سيناء تشمل "الطور العام، نويبع المركزى، أبورديس المركزى، راس سدر العام، شرم الدولي".









= مستشفيات محافظة دمياط تشمل "دمياط التخصصى، الزرقاء المركزى، الروضه المركزى، تأمين صحي الهلال، جراحات اليوم الواحد رأس البـر،دمياط العام،كفر سعد المركزى، فارسكور المركزى،كفر البطيخ المركزى،السرور المركزى، راس البر المركزى،عزبة البرج المركزى، ميت ابو غالب المركزى،صدر دمياط، حميات دمياط".









= مستشفيات محافظة سوهاج تشمل "طهطها العام ،البلينا المركزى ، تأمين صحي الهلال، سوهاج التعليمى ،طما المركزى ،المنشأة المركزى ،أخميم المركزى، المراغة المركزى ،صدر سوهاج ،سوهاج العام ،جرجا العام ،العسيرات،حميات سوهاج، حميات سفلاق، حميات جهينة، حميات البلينا، حميات جرجا".









= مستشفيات محافظة شمال سيناء كل من "العريش العام، رفح المركزى، الشيخ زويد، نخل المركزى ، صدر العريش ،بئر العبد المركزي"









= مستشفيات محافظة قنا تشمل "تأمين صحي قنا، قفط التعليمى ،قوص المركزى ،فرشوط المركزى، الوقف المركزى ، صدر قنا ،قنا العام".









= مستشفيات محافظة كفر الشيخ تشمل "تأمين صحي العبــــور، تأمين صحي فـوة، كفر الشيخ العام، دسوق العام، سيدي سالم المركزي، قلين المركزي، الحامول المركزي، فوه المركزي، سيدي غازي المركزي، صدر كفر الشيخ، حميات كفر الشيخ، حميات دسوق".









وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًابأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



