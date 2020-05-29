حسين زين يهنئ الإعلاميين بعيدهم السادس والثمانين





وأكد زين أن الوطنية للإعلام بتكاتف أبنائها قادرة على مواصلة هذا الدور وأن يستمر عطاؤهم في تقديم المساندة الإعلامية لكافة مؤسسات الدولة المصرية في مسيرة التنمية والبناء والاستقرار، وفي حربها ضد الإرهاب الأسود، كما يقع على عاتق أبناء الهيئة الوطنية للإعلام مسئولية كبيرة في تقديم نموذج إعلامي تنموي توعوي يحترم عقل المشاهد ويزيد الوعى ويُنير العقول ويُعلي من قيم مجتمعنا، إعلاما يتمتع بالشفافية والمصداقية وحرية الرأي والتعبير المسئولة. وهو ما يتطلب منا جميعا مواصلة العمل الجاد وبذل كل الجهد من أبناء الهيئة الوطنية للإعلام بما يحقق الاستمرارية في تحقيق تلك الأهداف وتحقيق النجاح بنا ولنا جميعا وأيضًا ما تم من تطوير في المحتوي والشكل بمختلف قنوات وإذاعات الوطنية للإعلام بيد أبنائها ويتواصل ذلك لتحقيق المنافسة ومواكبة مستجدات العصر