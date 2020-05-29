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حوادث

قرار جديد من النيابة حول جثث المتوفين بيد مختل عقلي فى الشرقية

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:12 م
موقع الحادث
موقع الحادث
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محمد الطحاوي

قررت نيابة أول الزقازيق تشريح جثث شخصين وسيدة عقب قيام مختل عقليا بمدينة الزقازيق بطعنهم عده طعنات عقب تعرضة لنوبة هياج كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.


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كان مواطن بمدينة الزقازيق لقي مصرعه متأثرا بأصابته بطعنه علي يد مختل عقليا عقب وصوله المستشفي الجامعي،فيما أصاب المتهم نجله وسيدة تصادف مرورها بالشارع عقب تعرضه لنوبة هياج بشارع "فاروق" بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق والذين توفيا ايضا وتم إخطار نيابة أول الزقازيق وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بقيام مختل عقليا بطعن نجله وإصابة رجلً وسيدة تصادف مرورهما بالمنطقة.

 

فيما تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعى، ولكن المصاب الثانى توفى متأثرًا بإصابته،وجاري تحرير المحضر اللازم، وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

فيما أكد عدد من شهود العيان ان المتهم من مدمني المواد المخدرة وتم ذهابه الي المصحة ولكن الفترة الأخيرة ظهرت عليه أعراض مرضية ،فيما توفيت السيدة ونجلة متأثرين بأصابتهم.

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