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ثقافة

نقابة كتاب مصر تنعى رئيسها الشرفى: بذل مجهودا فذا لنشر علوم اللغة

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:27 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

نعت النقابة العامة لـ اتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، الدكتور عونى عبد الرؤوف، الرئيس الشرفى لاتحاد كتاب مصر، عن عمر يناهز الـ 91 عاما، حيث أعلن فى نوفمبر 2019، عن اختيار مجلس إدارة النقابة، الدكتور عونى عبد الرؤوف ، رئيسًا شرفيًا للاتحاد لمدة عام اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2019.

وقالت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ننعى ببالغ الحزن والأسى رحيل قامة من قامات الثقافة والعالم فى مصر بصفة خاصة وفى العالم بصفة عامة، فكان الراحل حالة فريدة ومجهود فذ فى نشر علوم اللغة، رحل عن عالمنا اليوم تاركًا ميراث كبير من الكتب أمام الأجيال المتعاقبة.

وولد عونى عبد الرؤوف فى 1 سبتمبر 1929، وهو المدير العربي السابق للمدرسة الألمانية الإنجيلية بالقاهرة، والعميد السابق لكلية الألسن جامعة عين شمس، وعضو سابق فى لجنة الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، مقرر لجنة قطاع الآداب العليا لفحص بيانات المتقدمين لقوائم المحكمين وعضوية اللجان العلمية العاشرة (2008م - 2011م) بالمجلس الأعلى للجامعات.

عونى عبد الرؤوف حصل من قبل على جائزة فريدرش ريكارت من ألمانيا 1986 م، جائزة جامعة عين شمس التقديرية 2000 م، جائزة اتحاد الكتاب المصري في مجال دراسات الاستشراق وشهادة تقدير2003م، ومن أهم مؤلفاته: " قواعد اللغة العبرية (1969)، فردريش ريكرت، عاشق الأدب العربي (1974)، بدايات الشعر العربي بين الكم والكيف (1976)، القافية والأصوات اللغوية (1977)، جهود المستشرقين في التراث العربي بين التحقيق والترجمة (2004، 2006)، تاريخ الترجمة العربية بين الشرق العربي والغرب الأوربي (2008).

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