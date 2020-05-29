مقاتلات روسية تعترض قاذفات أمريكية فوق البحر الأسود

أفادت ​وزارة الدفاع الروسية​ ، الجمعة، بأن طائرتين حربيتين روسيتين من طراز "سو-27" و"سو-30" أقلعتا لاعتراض قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين فوق البحر الأسود.





وذكرت الوزارة الروسية في بيان أنه تم رصد تحليق قاذفات استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من نوع " بي -1 بي" فوق البحر الأسود وبحر البلطيق ورافقتها المقاتلات الروسية.





وأوضحت أن مقاتلتين روسيتين قامتا بمرافقة القاذفات الأمريكية بهدف إبعادها عن الأجواء.





يأتي ذلك بعد أيام من اتهام البحرية الأمريكية لروسيا بتعريض سلامة طياريها للخطر، وذلك بعد اعتراض مقاتلتين حربيتين روسيتين من طراز "سوخوي-35" طائرة الاستطلاع الأمريكية من طراز "پي-8" بشكل خطير فوق المتوسط.



