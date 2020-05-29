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أخبار العالم

مقاتلات روسية تعترض قاذفات أمريكية فوق البحر الأسود

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:46 م
مقاتلات روسية تعترض
مقاتلات روسية تعترض قاذفات أمريكية فوق البحر الأسود
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قسم الخارجي
أفادت ​وزارة الدفاع الروسية​، الجمعة، بأن طائرتين حربيتين روسيتين من طراز "سو-27" و"سو-30" أقلعتا لاعتراض قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين فوق البحر الأسود.

وذكرت الوزارة الروسية في بيان أنه تم رصد تحليق  قاذفات استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من نوع " بي -1 بي" فوق البحر الأسود وبحر البلطيق ورافقتها المقاتلات الروسية.

وأوضحت أن مقاتلتين روسيتين قامتا بمرافقة القاذفات الأمريكية بهدف إبعادها عن الأجواء.

يأتي ذلك بعد أيام من اتهام البحرية الأمريكية لروسيا بتعريض سلامة طياريها للخطر، وذلك بعد اعتراض  مقاتلتين حربيتين روسيتين من طراز "سوخوي-35" طائرة الاستطلاع الأمريكية من طراز "پي-8" بشكل خطير فوق المتوسط.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان إن تلك المرة هي الثالثة خلال شهرين التي يحلق فيها طيارون روس بطريقة غير آمنة وغير احترافية ويواصلون اعتراض طائرة تابعة للبحرية الأمريكية.
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