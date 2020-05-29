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مرأة

أيمن سالم: 80% من حالات الإصابة بكورونا خفيفة

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:49 م
الدكتور أيمن السيد
الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني ج
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آية التيجي
انتشر الذعر والخوف بين المصريين في هذه الفترة بسبب زيادة أعداد المصابين بـ فيروس كورونا، وهو ما جعلهم يتساءلون هل تزداد الأعداد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، أم أن الأمر سوف يعود إلى طبيعته بعد فوات ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد والتي أعلنت عنها وزارة الصحة.

رجح الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، أن يكون هذا الأسبوع هو "أسبوع الذروة" بالنسبة لمنحنى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر، حيث نشهد زيادة في عدد حالات الإصابة بكورونا، ونأمل أن تنكسر حدة الإصابات الأسبوعين القادمين.

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، أن هناك تفاوتًا ملحوظًا في أعراض المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وليست كلها متشابهة، حيث إن ارتفاع درجة الحرارة ليس علامة تشخيصية للفيروس، وإنما علامة للفت النظر.

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وأشار الدكتور أيمن سالم في منشور له عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك، إلى أن حوالي 80% من حالات الإصابة بفيروس كورونا تعد خفيفة، و 5% تعد شديدة، بينما 15% من الحالات تعد متوسطة.

وكشف رئيس قسم الصدر بطب قصر العينى، عن أن حوالي 90% ممن يصابون بعدوى فيروسية بالجهاز التنفسي لا يصابون بنفس العدوى مرة أخرى، بسبب تكون أجسام مضادة، منوها بأن الـ 6 أشهر التالية للإصابة بـ كورونا يكون جسم الإنسان لديه مناعة عالية جدا، ومن الصعب الإصابة بعدوى أخرى لذات الفيروس.
ذروة جائحة فيروس كورونا ذروة جائحة فيروس كورونا
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