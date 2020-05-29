أيمن سالم: 80% من حالات الإصابة بكورونا خفيفة

انتشر الذعر والخوف بين المصريين في هذه الفترة بسبب زيادة أعداد المصابين بـ فيروس كورونا، وهو ما جعلهم يتساءلون هل تزداد الأعداد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، أم أن الأمر سوف يعود إلى طبيعته بعد فوات ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد والتي أعلنت عنها وزارة الصحة.
رجح الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، أن يكون هذا الأسبوع هو "أسبوع الذروة" بالنسبة لمنحنى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر، حيث نشهد زيادة في عدد حالات الإصابة بكورونا، ونأمل أن تنكسر حدة الإصابات الأسبوعين القادمين.
رجح الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، أن يكون هذا الأسبوع هو "أسبوع الذروة" بالنسبة لمنحنى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر، حيث نشهد زيادة في عدد حالات الإصابة بكورونا، ونأمل أن تنكسر حدة الإصابات الأسبوعين القادمين.
وأكد أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، أن هناك تفاوتًا ملحوظًا في أعراض المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وليست كلها متشابهة، حيث إن ارتفاع درجة الحرارة ليس علامة تشخيصية للفيروس، وإنما علامة للفت النظر.
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وأشار الدكتور أيمن سالم في منشور له عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك، إلى أن حوالي 80% من حالات الإصابة بفيروس كورونا تعد خفيفة، و 5% تعد شديدة، بينما 15% من الحالات تعد متوسطة.