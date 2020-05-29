أيمن سالم: 80% من حالات الإصابة بكورونا خفيفة

انتشر الذعر والخوف بين المصريين في هذه الفترة بسبب زيادة

أعداد

المصابين بـ فيروس كورونا ، وهو ما جعلهم

يتساءلون

هل

تزداد

الأعداد بشكل

أكبر

خلال الفترة المقبلة،

أم

أن الأمر سوف يعود إلى طبيعته بعد فوات ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد والتي أعلنت عنها وزارة الصحة.