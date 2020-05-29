ورجعنا من تاني.. شاهد | ريا أبي راشد تثير الإعجاب بفستان أبيض جذاب

ارتدت

بشكير باللون الرمادي، وعندما قامت بخلعه ظهرت بفستان قصير باللون الأبيض كتف وكتف، وبتصميمم مميز من الاكتاف، منقط بالأسود بحزام باللون الابيض من منطقة الخصر، وهو ما أبرز رقة ونعومة إطلالتها.