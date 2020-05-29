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مرأة

ورجعنا من تاني.. شاهد | ريا أبي راشد تثير الإعجاب بفستان أبيض جذاب

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:01 م
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
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آية التيجي
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد فيديو لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وهي ترقص، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت ريا أبي راشد على صورتها، قائلة: "رد فعلي لمّا اتذكر إنه سكووپ راجع عالهوا يوم الأحد".


ارتدت ريا أبي راشد بشكير باللون الرمادي، وعندما قامت بخلعه ظهرت بفستان قصير باللون الأبيض كتف وكتف، وبتصميمم مميز من الاكتاف، منقط بالأسود بحزام باللون الابيض من منطقة الخصر، وهو ما أبرز رقة ونعومة إطلالتها.

وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

ولم تتكلف ريا أبي راشد في وضع الماكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الموف القاتم كأحمر شفاه.

ولم ترتد ريا ابي راشد الاكسسوارات ، حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية.

واليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..
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