مصرع شخص في حادث تصادم بالقليوبية

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم بالطريق الزراعي بنها - القاهرة أمام مدينة طوخ فى اتجاه القاهرة مما أدى لحدوث شلل مروري بالطريق وجرى نقل الجثة إلى المستشفى.









تلقت الأجهزة الأمنية فى القليوبية إخطارا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بمصرع "ح.س.ح" 28 سنة في حادث تصادم سيارة على الطريق الزراعي.





وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان وجرى نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزي لاتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.





تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية من انتشال جثة شاب من نهر النيل بشبرا الخيمة دائرة قسم أول حيث جرى نقلها إلى مستشفى النيل تحرر محضر بالواقعة وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرتها وكشف هويتها.





تلقى العميد ياسر منصور مدير ادارة المسطحات بلاغا يفيد العثور على جثة شخص طافية على مياه نهر النيل بالبر الشرقي بمنطقة شبرا الخيمة بالقرب من معدية دمنهور شبرا دائرة قسم أول.





وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ وجرى انتشال الجثة وبمناظرتها تبين أنها لشاب في العقد الثالث من العمر يرتدي شورت فقط وحافي القدمين ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وطولة حوالى 160 سم.