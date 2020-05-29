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هل وصلنا مرحلة ذروة تفشى كورونا؟ .. العليا للفيروسات تجيب

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:12 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
كشف الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة  لوزارة التعليم العالي، حقيقة وصول مصر لمرحلة الذروة فى تفشى فيروس كورونا.

وقال خطاب خلال حواره ببرنامج "الجمعة فى مصر" والمذاع عبر قناة  "إم بي سي مصر"،:"أتوقع زيادة الحالات خلال الإسبوع المقبل ويرجع ذلك بسبب عودة  العاملين بالمحافظات الأخري من  قراهم بعد إجازة العيد".

أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة ، أن هناك 152 من المصابين بفيروس كورونا قد خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وأضاف مجاهد فى تصريحاته أنهم تلقوا الرعاية الطبية اللازمة  وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع  بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة حتى اليوم.

وأشار مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن  عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة ، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.

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