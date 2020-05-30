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رياضة

بـ 57 مليون يورو.. إيكاردي يقترب من الانضمام لـ باريس سان جيرمان نهائيًا

السبت 30/مايو/2020 - 12:44 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم نادي إنتر الإيطالي، اقترب من الانتقال بصفة نهائية لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان إيكاردي قد انتقل لصفوف نادي باريس سان جيرمان على صفوف الإعارة الصيف الماضي، لمدة موسم، على سبيل الإعارة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس، أن الاتفاق قد تم بين مسئولي إدارتي باريس سان جيرمان وإنتر، على انتقال اللاعب الأرجنتيني لصفوف الفريق الفرنسي بصفة نهائية.

وأشارت الشبكة أن قيمة الصفقة ستقدر بـ 57 مليون يورو، مايعادل 51 مليون جنيه إسترليني.

وكان نادي إنتر قد رفض عرضًا من إدارة باريس سان جيرمان قيمته 50 مليون يورو لضم اللاعب نهائيًا بحسب ما ذكرته الشبكة منذ بضعة أيام.
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