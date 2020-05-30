وداعا أبى الروحي... ادوارد ينعى الراحل حسن حسني

نعي الفنان ادوارد الفنان القدير حسن حسني بعد اعلان وفاتة فجر اليوم اثر ازمه قلبية عن عمر ناهز ال 89 عاما .





ونشر ادوارد صورة للفنان الراحل حسن حسني من خلال حسابه الشخصى بموقع انستجرام قائلا : رحمة الله على الفنان القدير وابي الروحي من علمني الكوميديا . . وداعًا #حسن_حسني

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توفي قبل قليل الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).



