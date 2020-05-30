AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كان فنانا عظيما.. نادية الجندي تنعي الراحل حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 05:18 ص
الراحل حسن حسني
الراحل حسن حسني
Advertisements
ميرنا محمود
نعت الفنانة نادية الجندي  وفاة الفنان الكبير حسن حسني  عن عمر ناهز 89 عاما بمستشفى دار الفؤاد اثر ازمة قلبية 

ونشرت صورة للراحل حسن حسني عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام وكتبت:الله يرحمه ⁦🙏🏻⁩⁦🙏🏻⁩
#حسن_حسني 😓 كان فنان عظيم 
خالص التعازي لأسرته ولكل محبيه نسألكم الدعاء

يذكر أن شارك الفنان الكبير حسن حسني   فى العديد من الأعمال، حيث شارك في مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

 
وقدم حسني (86 عاما) على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).
وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نادية الجندي توجه رسالة للفنان أحمد السقا بعد تواجده في سكر زيادة

بملابس رياضية.. نادية الجندي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

وجودك إضافة كبيرة: نادية الجندى برفقة سميحة أيوب من كواليس "سكر زيادة"

نظارة سوداء.. نادية الجندى تخطف الأنظار بإطلالة شبابية

نادية الجندي تنشر فيديو من مشاهدها فى مسلسل سكر زيادة

نادية الجندي ناعية الشيخ صالح كامل: كان بيقدر الفنانين..شاهد

ترشيحاتنا

نشرة السوشيال.. مي عمر تثير الجدل بسبب صورة.. ياسمين صبري بإطلالة على البحر

أخبار الرياضة.. هدف الأهلي يرحب بالانتقال للزمالك.. ومحمد صلاح رابع أغنى لاعب في العالم

دون عزاء.. تشييع جثمان الراحل حسن حسني إلى مدافن الأسرة بالفيوم ظهرًا

وفاة نقيب المحامين بـ بلبيس عقب إصابته بـ كورونا

دعاء قبل النوم من 6 كلمات.. ردده النبي 3 مرات كل ليلة

تصل لـ 10 أضعاف.. عضو اللجنة العليا للفيروسات يكشف أسباب زيادة إصابات كورونا بعد أسبوع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة نادرة.. ولادة طفلة بـ فمين.. وإجراء جراحة لاستئصال الزائد

بمكونات منزلية.. وصفات سحرية للتخلص من حب الشباب في أسرع وقت

امرأة بلا رحمة.. أخفت جثة جدتها في الثلاجة لمدة 15 عامًا للاستيلاء على معاشها