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فن

الله يغفرلك بقدر ما رسمت الابتسامه على وشوشنا... رامي جمال يودع حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 06:54 ص
حسن حسني
حسن حسني
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ميرنا محمود
نعي الفنان  رامي جمال  الراحل حسن حسني   بعد إعلان وفاته فجر اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ 89 عاما .

ونشر الفنان رامي جمال  صورة للفنان  الراحل حسن حسني   من خلال حسابه الشخصى بموقع انستجرام قائلا : الله يرحمك ويكتبلك الجنه ويغفرلك بقدر ما اسعدتنا ورسمت الابتسامه علي وشوشنا 

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توفي قبل قليل الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.
ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

 إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية على مدى أكثر من نصف قرن الت تضمنت 200 فيلم
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