موجز السوشيال ميديا..النجوم ينعون الراحل حسن حسني وهاشتاجا # دينا الوديدي ونوران أبو طالب يتصدران تويتر

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:





نعي الفنان رامي جمال الراحل حسن حسني بعد إعلان وفاته فجر اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ 89 عاما .

ونشر الفنان رامي جمال صورة للفنان الراحل حسن حسني من خلال حسابه الشخصى بموقع انستجرام قائلا : الله يرحمك ويكتبلك الجنه ويغفرلك بقدر ما اسعدتنا ورسمت الابتسامه علي وشوشنا

مع السلامة عم حسن... هنادي مهني تنعى الراحل حسن حسني

نعت الفنانة هنادي مهني الراحل حسن حسني بعد إعلان وفاته فجر اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ 89 عاما .

ونشرت هنادي مهني صورة للفنان الراحل حسن حسني من خلال حسابها الشخصى بموقع انستجرام قائلة : لا اله الا الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واجعله من أهل الجنة واجعل قبره روضه من رياض الجنة، مع السلامه يا عم حسن.





كلمته قبل العيد وكان كويس... صلاح عبدلله ينعى الراحل حسن حسني

نعي الفنان صلاح عبدلله الراحل حسن حسني بعد إعلان وفاته فجر اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ 89 عاما .

ونشر الفنان صلاح عبدلله صورة تجمعه بالفنان الراحل حسن حسني من خلال حسابه الشخصى بموقع انستجرام قائلا : ياحبيبي ياحبيبي ياحبيبي ياعمي وسيدي وتاج راسي ياأستاذي هوه أنا مش كلمتك قبل العيد وإطمنت عليك وطمنتك عليا وحلفتلك إن أنا الحمدلله كويس، كنت كويس، دلوقتي أنا مش كويس وبحاول أستوعب المفاجأة.

مش عارف اقول غير البقاء لله...عصام الحضري ينعي الراحل حسن حسني

نعي كابتن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم الفنان القدير حسن حسني بعد اعلان وفاتة فجر اليوم اثر ازمه قلبية عن عمر ناهز ال 89 عاما .

ونشر الحضري صورة للفنان الراحل حسن حسني من خلال حسابه الشخصى بموقع انستجرام قائلا :ان لله وان اليه راجعون .... مش عارف اقول ايه غير البقاء لله وربنا يرحمك يا عّم حسن ويثبتك عند السؤال ويكون مثواك الجنه بأذن الله ... ربنا يرحمك يارب

مع الأنبياء والشهداء.. رامز جلال ينعى الراحل حسن حسني





نعي الفنان رامز جلال الفنان القدير حسن حسني بعد اعلان وفاتة فجر اليوم اثر ازمه قلبية عن عمر ناهز ال 89 عاما .

ونشر رامز جلال صورة للفنان الراحل حسن حسني من خلال حسابه الشخصى فيسبوك قائلا : ربنا يرحمك يا عم حسن ويدخلك الجنه ويبدل سيئاتك حسنات، ويجعل قبرك روضه من رياض الجنه ويجعلك مع الانبياء والصدقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا.









هاشتاج # دينا الوديدي يتصدر تويتر.. ومغردون عملتي عظمة مع الكينج

الوديدي وجاء ذلك بعد مشاركتها في الغناء مع ا دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #هاشتاج دينا وجاء ذلك بعد مشاركتها في الغناء مع ا لكينج محمد منير خلال حفلته التي تم إذاعتها لايف من داخل بيته، ولاقت الحفلة ردود فعل واسعة و احتل اسمها التريند بمجرد بدء الحفل.



