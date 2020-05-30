نرمين ماهر تنعى الفنان الراحل حسن حسنى

ونشرت صورة له عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام . نعت الفنانة نرمين ماهر الفنان الراحل حسن حسنى بعد إعلان وفاته إثر أزمة قلبية

وعلقت نرمين ماهر على الصورة قائلة: " إنا لله وإنا اليه راجعون .. البقاء لله وحده ".

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توفي قبل قليل الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة.



وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.





ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).



