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فن

نرمين ماهر تنعى الفنان الراحل حسن حسنى

السبت 30/مايو/2020 - 08:27 ص
حسن حسنى
حسن حسنى
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سيد احمد
نعت الفنانة نرمين ماهر الفنان الراحل  حسن حسنى بعد إعلان وفاته إثر أزمة قلبية ونشرت صورة له عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام .

وعلقت نرمين ماهر على الصورة قائلة: " إنا لله وإنا اليه راجعون .. البقاء لله وحده ". 

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توفي قبل قليل الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وتم تكريمه خلال الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
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