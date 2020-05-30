الدوري الألماني.. ليفاندوفسكي يقود تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام دوسلدورف





ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة ابتعاده بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.





ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 64 نقطة بفارق 7 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.





تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة فورتونا دوسلدورف:





حراسة المرمى: مانويل نوير





خط الدفاع: ديفيس- ألابا - بواتينج - بافارد.





خط الوسط: كيميش - جوريتسكا - مولر.





خط الهجوم: كومان - جنابري - ليفاندوفسكي.



استقر هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة فورتونا دوسلدورف، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري الألماني.