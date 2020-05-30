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فن

نانسى عجرم ناعية حسن حسنى: أهدانا الابتسامات ورحل

السبت 30/مايو/2020 - 10:11 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نعت النجمة اللبنانية نانسى عجرم الفنان الراحل حسن حسنى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر .

وكتبت نانسى عجرم ناعية :"#حسن_حسني.. أهدانا أجمل الإبتسامات ورحل ، أحر التعازي للشعب المصري والعالم العربي الله يرحمه ويصبر أهله وكل محبيه".


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توفي قبل ساعات الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وتم تكريمه خلال الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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