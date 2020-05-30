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رياضة

كومباني يرفض العمل مع جوارديولا

السبت 30/مايو/2020 - 10:01 ص
كومباني
كومباني
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عبدالله هشام
رفض فينسنت كومباني المدير الفني لفريق اندرلخت البلجيكي العمل مساعدا لبيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة ميرورو البريطانية أن نادي مانشستر سيتي تقدم بعرض لمدافعه الاسطورى كومباني للعمل مساعدا لبيب جوراديولا بعد رحيل ارتيتا الذي يعمل حاليا مديرا فنيا لفريق ارسنال . 

وكان كومباني تولى مهمة تدريب الفريق قبل ان يركز في مشوارة كلاعب وقائد للفريق ويتم تعيين فرانك فيركاوترين كمدير فني للفريق . 

واشارت تقرير سابق لصحيفة ذا صن إلى ان كومباني ينوي الانضمام الي مجموعة المستثمرين الملاك في نادي اندرلخت الذي شهد بداياته كلاعب كرة قدم في سن 17 عاما . 


جدير بالذكر ان كومباني مرتبط بعقد مع نادي اندرلخت البلجيكي يمتد لمدة عامين قادمين .
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