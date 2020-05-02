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رياضة

ميلنر: كومباني أحد أعظم مدافعي الدوري الإنجليزي.. وفان دايك أشبه بسيارة رولز رويس

السبت 02/مايو/2020 - 04:59 ص
فيرجيل فان دايك و
فيرجيل فان دايك و فينسنت كومباني
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محمد رشاد
قارن لاعب فريق ليفربول، جيمس ميلنر، بين زميله فيرجيل فان دايك، والنجم السابق لفريق مانشستر سيتي فينسنت كومباني.

وعندما طُلب منه المقارنة بين فان دايك وكومباني، قال ميلنر في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "كلاهما لاعبان هائلان".

وأضاف: "عندما تنظرون إلى العمود الفقري لأي فريق ناجح، ستجدون أن ذلك يبدأ من خط دفاع".

وواصل: "من الواضح أن كومباني كان لاعبًا لا يُصدق في طريقة عمله، لكنه عانى من الإصابات".


واستكمل: "لقد عمل بشكل مذهل طوال مسيرته، عندما ترون كمية المباريات التي لعبها على الرغم من الإصابات التي تعرض لها، فإنه شيء لا يمكن تصديقه".

وأردف: "هو دائمًا ما كان يضع نفسه في خطر، هو قائد لا يصدق وكابتن عظيم ويمتلك العديد من الصفات الرائعة، هو أحد أعظم المدافعين الذين لعبوا في الدوري الإنجليزي".

وتطرق ميلنر للحديث عن فان دايك، حيث قال: "من الواضح أن فان دايك يختلف قليلًا عن كومباني، هو أقرب قليلًا لـ رولز رويس (سيارة فارهة)، هو لا يقوم بالكثير من التمريرات ولكنه يصوب في المكان الصحيح ويُبعد الكرة عن المنافس".

وتابع مازحًا: "ربما يمتلك عدد من التمريرات في خزانة ملابسه أيضًا".
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