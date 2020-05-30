تياجو ألكانتارا يقترب من العودة إلى الدوري الإسباني





وذكرت صحيفة " بيلد" الألمانية، أن تياجو ألكانتارا يرى أن الصيف المقبل، هو الوقت الأفضل للعودة إلى الدوري الإسباني، حال تلقيه عروضا من أندية الليجا.





وأضافت الصحيفة، أن تياجو ألكانتارا يمنح ألكانتارا يفضل اللعب لصالح فريقه السابق برشلونة، حال عودته إلى الدوري الإسباني.





وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي بايرن ميونخ متسمك بخدمات تياجو ألكانتارا، خاصة وأنه أحد أبرز أعمدة الفريق الأساسية، خلال الفترة المقبلة.





وكان تياجو ألكانتارا انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في صيف 2013 قادما من نادي برشلونة.





وشارك تياجو ألكناتارا مع بايرن ميونخ في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالهما 3 أهداف.

يستهدف تياجو ألكانتارا لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني العودة إلى مسابقة الدوري الإسباني مجددا، خلال الفترة المقبلة.