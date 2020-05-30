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رياضة

تحديد موعد نهائي بطولة كأس إيطاليا

السبت 30/مايو/2020 - 11:41 ص
كأس إيطاليا
كأس إيطاليا
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عبدالله هشام
أعلن رابطة الدورى الايطالي لكرة القدم موعد إقامة نهائي بطولة كأس ايطاليا بعد قرار استئناف النشاط الرياضي الذي توقف منذ مارس الماضي علي خلفية انتشار فيروس كورونا . 

وستقام مباراة نهائي بطولة كأس ايطاليا يوم 17 يونيو علي ان تكون مباراة اياب دور نصف نهائي البطولة يومي 13 او 14 يونيو حسب تقارير الصحف .

وكان فريق يوفنتوس تعادل امام مضيفة ميلان بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب بينما خسر نابولى امام انتر ميلان بنتيجة هدف دون رد .

جدير بالذكر ان ايطاليا اعلنت عودة نشاط كرة القدم يوم 20 يونيو المقبل .
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