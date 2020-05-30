تحديد موعد نهائي بطولة كأس إيطاليا

أعلن رابطة الدورى الايطالي لكرة القدم موعد إقامة نهائي بطولة كأس ايطاليا بعد قرار استئناف النشاط الرياضي الذي توقف منذ مارس الماضي علي خلفية انتشار فيروس كورونا .
وستقام مباراة نهائي بطولة كأس ايطاليا يوم 17 يونيو علي ان تكون مباراة اياب دور نصف نهائي البطولة يومي 13 او 14 يونيو حسب تقارير الصحف .
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وكان فريق يوفنتوس تعادل امام مضيفة ميلان بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب بينما خسر نابولى امام انتر ميلان بنتيجة هدف دون رد .
جدير بالذكر ان ايطاليا اعلنت عودة نشاط كرة القدم يوم 20 يونيو المقبل .