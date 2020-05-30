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مرأة

تجنب حدوثها.. أبرز أسباب الفشل الكلوي

السبت 30/مايو/2020 - 12:31 م
اسباب الفشل الكلوي
اسباب الفشل الكلوي
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آية التيجي
هناك العديد من الأسباب المحتملة لحدوث الفشل الكلوي؛ و الفشل الكلوي يعني تراجع وظائف الكلى، ويمكن ان يحدث الفشل الكلوي في كلية واحدة او في الاثنتين. 

قال الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إنه يمكن تجنب حدوث الفشل الكلوي عبر معرفة ابرز الأسباب الأساسية التي تسبب في حدوث الفشل الكلوي، والتي يمكن ان تغير حياتك عند تجنبها.

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وأضاف  القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى ان هناك أسباب وراء الإصابة بـ الفشل الكلوي، من أبرزها:

1- أسباب وراثية مثل الولادة بضمور في الكلى.

2- عادات خاطئة تسبب الإصابة مثل الإفراط في استخدام المسكنات.

3- الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم وعدم الالتزام بالعلاج المناسب والتغذية السليمة، حيث يعتبر مرض الفشل الكلوي من مضاعفات مرض ارتفاع ضغط الدم.

4- الإصابة بـ مرض السكري، حيث يعتبر مرض الفشل الكلوي من مضاعفات مرض السكري.

5- استخدام الهرمونات و المنشطات لبناء العضلات وحرق الدهون لـ انقاص الوزن.

6- استخدام مكملات البروتين بكميات كبيرة وبدون إشراف، وكذلك استهلاك البروتين من الطعام الطبيعي بكميات كبيرة.

7- اتباع أنظمة غذائية غير صحية.
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