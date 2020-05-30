AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كاس تحسم قضية نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي خلال 48 ساعة

السبت 30/مايو/2020 - 01:09 م
الوداد ضد الترجي
الوداد ضد الترجي
Advertisements
إسراء أشرف
قالت تقارير صحفية، إن محكمة التحكيم الرياضية "كاس" أجلت البت في طعن نادي الوداد المغربي، ضد الترجي التونسي وضد قرار لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في الجلسة التي عقدتها أمس، الجمعة 29 مايو الجاري، وذلك بعد الاستماع إلى كل الشهود الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم في هذه القضية.

وكانت "كاس" استدعت أحمد أحمد رئيس "كاف للاستماع إلى أقواله في الجلسة التي عقدت أمس، عبر الفيديو، لمناقشة قضية نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، بين الوداد والترجي.

وبحسب التقارير، قال أحمد أحمد في شهادته أمام "كاس"، إنه تعرض لتهديدات كثيرة من قبل مسؤولي الترجي، من أجل حسم تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، وأن أي قرار سيتخذه غير ذلك ستندلع ثورة في الملعب من قبل الجماهير التونسية.


ووفقًا لما ذكرته صحيفة "المنتخب المغربية"، فإن من المرجح، بعد التداول في الملف أن يصدر القرار النهائي من "كاس" يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين، كأقصى تقدير للإطلاع على كل الشهادات التي قدمت في ملف الوداد.

ولجأ الوداد للاستئناف على اعتبار أن قانون اللعبة يمنحه الحق في استئناف الحكم الصادر من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.


كانت مباراة إياب نهائي دوري الأبطال قد انتهت بشكل غير طبيعي، حيث رفض الوداد استكمالها إلا بعد تشغيل تقنية الفيديو، للتأكد من صحة هدف سجله في مرمى مضيفه الترجي وألغاه الحكم.


وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرة انتهاء اللقاء، معلنًا فوز الترجي وانسحاب الوداد بعد إيقاف المباراة لمدة طويلة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المحكمة الدولية تكشف عن موعد جلسة الحكم في فضيحة رادس

حكايات رمضانية.. فضيحة تحت أنظار رئيس الكاف.. ليلة اغتيال حلم الوداد على يد جاساما وإهداء لقب أفريقيا للترجي

المحكمة الرياضية تستمع لأقوال أحمد أحمد في قضية الوداد والترجي الجمعة

مستعينا بـ شهادة رئيس الكاف.. الوداد ينتظر القرار النهائي بشأن نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019

تصريحات نارية.. شهادة رئيس الكاف أمام المحكمة الرياضية بشأن مباراة الوداد والترجي

تلقى تهديدات.. رئيس الكاف يقلب الطاولة على الترجي في محكمة"التحكيم الرياضي"

ترشيحاتنا

ابتعدوا عن شرائها.. طبيب يحذر من ارتداء الكمامات المزودة بـ فلاتر.. فيديو

جورج فلويد.. سيارة تدهس المتظاهرين في كاليفورنيا وتصيب العشرات ..فيديو

القليوبية تلتزم بالكمامة داخل المواصلات فى أول يوم لتطبيق الغرامة.. صور

فيديوجراف.. صيدليات لـ بيع أدوية علاج فيروس كورونا

لعبة انتظار.. الصين تستعد للرد على تعهد ترامب بشأن هونج كونج

انتكاسة كبيرة لـ الصحة العالمية.. ألمانيا تعقب على قرار ترامب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مقابر لسكان القاهرة إلى أكبر مقر تجارى.. شارع عبد العزيز أنشأه الخديو إسماعيل رشوة للوالى العثمانى

بجمبسوت مشجر.. رحاب الجمل تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

أول أيام التطبيق الإجبارى للكمامة.. التزام السائقين والركاب بارتدائها داخل السيارات فى قنا