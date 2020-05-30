كاس تحسم قضية نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي خلال 48 ساعة

قالت تقارير صحفية، إن محكمة التحكيم الرياضية "كاس" أجلت البت في طعن نادي الوداد المغربي، ضد الترجي التونسي وضد قرار لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في الجلسة التي عقدتها أمس، الجمعة 29 مايو الجاري، وذلك بعد الاستماع إلى كل الشهود الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم في هذه القضية.
وكانت "كاس" استدعت أحمد أحمد رئيس "كاف"، للاستماع إلى أقواله في الجلسة التي عقدت أمس، عبر الفيديو، لمناقشة قضية نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، بين الوداد والترجي.
وبحسب التقارير، قال أحمد أحمد في شهادته أمام "كاس"، إنه تعرض لتهديدات كثيرة من قبل مسؤولي الترجي، من أجل حسم تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، وأن أي قرار سيتخذه غير ذلك ستندلع ثورة في الملعب من قبل الجماهير التونسية.
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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "المنتخب المغربية"، فإن من المرجح، بعد التداول في الملف أن يصدر القرار النهائي من "كاس" يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين، كأقصى تقدير للإطلاع على كل الشهادات التي قدمت في ملف الوداد.
ولجأ الوداد للاستئناف على اعتبار أن قانون اللعبة يمنحه الحق في استئناف الحكم الصادر من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
كانت مباراة إياب نهائي دوري الأبطال قد انتهت بشكل غير طبيعي، حيث رفض الوداد استكمالها إلا بعد تشغيل تقنية الفيديو، للتأكد من صحة هدف سجله في مرمى مضيفه الترجي وألغاه الحكم.
وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرة انتهاء اللقاء، معلنًا فوز الترجي وانسحاب الوداد بعد إيقاف المباراة لمدة طويلة.