كاس تحسم قضية نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي خلال 48 ساعة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "المنتخب المغربية"، فإن من المرجح، بعد التداول في الملف أن يصدر القرار النهائي من "كاس" يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين، كأقصى تقدير للإطلاع على كل الشهادات التي قدمت في ملف الوداد.



ولجأ الوداد للاستئناف على اعتبار أن قانون اللعبة يمنحه الحق في استئناف الحكم الصادر من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.





كانت مباراة إياب نهائي دوري الأبطال قد انتهت بشكل غير طبيعي، حيث رفض الوداد استكمالها إلا بعد تشغيل تقنية الفيديو، للتأكد من صحة هدف سجله في مرمى مضيفه الترجي وألغاه الحكم.





وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرة انتهاء اللقاء، معلنًا فوز الترجي وانسحاب الوداد بعد إيقاف المباراة لمدة طويلة.