تحرير 13 مخالفة للسائقين بدمياط في اليوم الأول لارتداء الكمامة

حازم راتب مدير ادارة المرور برئاسة العميدمدير ادارة المرور بدمياط ، حملة مرورية وانضباطية مكبرة على مواقف سيارات "الأجرة" و"السرفيس" لمتابعة التزام السائقين بارتداء الكمامة الطبية . شنت إدارة مرور دمياط ،





وذلك في اطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن الزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامة في المواصلات العامة والخاصة.





وأسفرت الحملات التى شنتها ادارة مرور دمياط بالتنسيق مع مباحث المرور عن ضبط عدد من السائقين خالفوا الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتم تحرير 13 مخالفة لسيارات ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس مخالف بمدينة دمياط وتغريم سائقيها مبلغ 500 جنيه لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.





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من جانبه شدد اللواء اسماعيل حسين مدير امن دمياط ، على مدير ادارة مرور دمياط بإلزام أصحاب السيارت بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وفي ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.





وحذر جميع العاملين والمترددين على المحلات والأسواق والمنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك وسائقى وركاب وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بتوقيع غرامة تقدر بمبلغ 4الاف جنيه لمن يخالف قرار رئيس الوزراء ولم يرتدِ الكمامات الواقية.



