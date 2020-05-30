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محافظات

أرقام للتواصل معهم.. رئاسة مركز بلبيس: توفير مغسلين للمتوفين بسبب كورونا.. تفاصيل

السبت 30/مايو/2020 - 04:16 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد الطحاوي

أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم، عن توفير مغسلين للمتوفين بسبب فيروس كورونا المستجد من الذكور والأناث وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة ومستشفي بلبيس والجمعية الشرعية بالمدينة.


وأكد البيان انه إيماء لاجتماع المجلس التنفيذي لمحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب ورؤساء المراكز والاحياء عبر الفيديو كونفرانس باعداد عدد من المتدربين لتغسيل موتي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تم التنسيق ببن رئاسه مركز ومدينه بلبيس والاداره الصحيه بلبيس والمستشفي المركزي ببلبيس والجمعية الشعبيه ببلبيس علي أن يكون تغسيل حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من خلال الجمعية الشعبيه لحماية المستهلك وخدمه المواطنين بمركز مدينه بلبيس وذلك بعد اعتمادها من الاداره الصحيه وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.


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وأضاف البيان انه في حاله حدوث أي وفاه بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 سواء تمت الوفاة بمستشفي العزل أو بالمنزل برجاء الاتصال علي الارقام التالية.. 0125272103  في حاله المتوفي ذكر و0126089091  في حاله المتوفي انثي.


وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني طوال اليوم وعلي مدار الساعة لمتابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك التأكد من إرتداء عمال النظافة للكمامة الواقية والقفازات للحفاظ على صحتهم وسلامتهم تنفيذًا للإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع إستغلال اوقات الحظر في تكثيف أعمال النظافة والتجميل.

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