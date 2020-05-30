لافروف: 25 ألف روسي عالق بسبب كورونا ينتظرون إعادتهم إلى بلدهم

وقال لافروف اليوم السبت، في جلسة لمجلس الأمن الروسي: "وفقًا للقوائم التي تم التحقق منها من خلال مقر العمليات، فإن 25200 روس على استعداد للعودة إلى بلادهم من الخارج، ومن المقرر أن يتم التخطيط لعشر رحلات جوية خلال الأيام القليلة المقبلة".

الرحلات الجوية المنتظمة والمستأجرة مع دول أجنبية في 27 مارس. ويستثنى من ذلك رحلات الإجلاء، بالإضافة إلى الشحنات والبريد والرحلات الصحية والإنسانية.

وتجاوز عدد وفيات كورونا حول العالم حاجز 364000 ؛ وتم الكشف عن أكثر من 5.92 مليون حالة ، وتم شفاء 2.49 مليون منها تقريبًا، وفقًا لـ جامعة جونز هوبكنز في ماريلاند، التي تتعقب وتجمع البيانات من السلطات الوطنية والمحلية ووسائل الإعلام ومصادر أخرى.





وتعتبر الولايات المتحدة أكبر دولة من حيث عدد من حالات الاصابة في العالم، حيث سجلت حتى اليوم 1747087 ، بما في ذلك 102836 حالة وفاة و 406446 حالة تعافي.