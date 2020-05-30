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أخبار العالم

لافروف: 25 ألف روسي عالق بسبب كورونا ينتظرون إعادتهم إلى بلدهم

السبت 30/مايو/2020 - 03:55 م
العالقون الروس بسبب
العالقون الروس بسبب كورونا
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على صالح
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت: إن أكثر من 25 ألف روسي ينتظرون إعادتهم إلى بلادهم من الخارج وسط القيود المتعلقة بـ  فيروس كورونا المستجد، مضيفًا أنه من المقرر تنظيم 10 رحلات أخرى للعودة في المستقبل القريب.

وقال لافروف اليوم السبت، في جلسة لمجلس الأمن الروسي: "وفقًا للقوائم التي تم التحقق منها من خلال مقر العمليات، فإن 25200 روس على استعداد للعودة إلى بلادهم من الخارج، ومن المقرر أن يتم التخطيط لعشر رحلات جوية خلال الأيام القليلة المقبلة".


في محاولة للحد من الفيروس، أوقفت روسيا الرحلات الجوية المنتظمة والمستأجرة مع دول أجنبية في 27 مارس. ويستثنى من ذلك رحلات الإجلاء، بالإضافة إلى الشحنات والبريد والرحلات الصحية والإنسانية.

وتجاوز عدد وفيات كورونا حول العالم حاجز 364000 ؛ وتم الكشف عن أكثر من 5.92 مليون حالة ، وتم شفاء 2.49 مليون منها تقريبًا، وفقًا لـ جامعة جونز هوبكنز في ماريلاند، التي تتعقب وتجمع البيانات من السلطات الوطنية والمحلية ووسائل الإعلام ومصادر أخرى.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر دولة من حيث عدد من حالات الاصابة في العالم، حيث سجلت حتى اليوم 1747087 ، بما في ذلك 102836 حالة وفاة و 406446 حالة تعافي.
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