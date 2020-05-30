AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

رغم قرار منع التجمعات.. إقامة حفل زفاف في فيلا بالعبور.. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 05:37 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام - احمد بيسو
رصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم السبت إقامة حفلة زفاف بفيلا فى العبور ، وظهر في الفيديو تجمع وإحتشاد المواطنين فى لامبالاة بالوضع القائم ، وعدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد .


إقرأ أيضًا:


وجاء ذلك مخالفا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث قررت الحكومة فرض ارتداء الكمامة لجميع العاملين بالأسواق والمحلات والبنوك والمنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة، وعلى جميع من يستقلون وسائل النقل الجماعية الحكومية أو الخاصة.


فيما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن "التوقف أدى إلى فقدان الملايين من مواطنينا لفرص العمل، والمنهج الذي اتخذناه بعدم توقف دورة الاقتصاد المصري، جعلنا نتحمل جميع التداعيات طوال الفترة الماضية".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمكافحة كورونا.. رئيس الوزراء يجتمع بمجلس المحافظين عبر خاصية الفيديو كونفرنس

رئيس الوزراء يعقد اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

رئيس الوزراء: نحرص على ألا تتأثر حركة الاقتصاد بصورة كبيرة في هذا الظرف الاستثنائي.. ونعمل على تحفيز الاقتصاد الوطني والحد من التداعيات غير الإيجابية على القطاعات بسبب كورونا

مصطفى مدبولي: الحكومة تحملت تداعيات أزمة كورونا من البداية وحاولنا تقليل خسائر الاقتصاد

ازدحام وشلل مروري فى شوارع وسط البلد بالرغم من تحذيرات الدولة.. فيديو

زحام أمام محلات الطعام بوسط البلد دون الالتزام بالتعليمات.. شاهد

ترشيحاتنا

ليس من أجل عيون الجماهير.. لماذا عادت كرة القدم رغم أزمة كورونا؟

البطل.. محمد فضل الله يكشف مصير انتزاع لقب السوبر الأفريقي من الزمالك

وقف بجوارهم.. سعد الصغير: غياب الفنانين عن جنازة حسن حسني غير متوقع

بسبب حفل زفاف.. الإطاحة برئيس وحدة محلية في الشهداء.. تفاصيل

ضبط المتهمين بترويع طفل من ذوي الهمم باستخدام كلب | تفاصيل

أخبار الرياضة.. حقيقة سحب لقب السوبر الأفريقي من الزمالك..ورسالة تركي آل الشيخ لشعب مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموضة في زمن الكورونا.. أغرب أشكال الكمامات حول العالم.. صور

بالتغذية والعلاج.. كيفية التعايش السلمي مع مرض السكري

محافظ القاهرة يوزع الكمامات على المواطنين.. صور