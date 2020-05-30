رغم قرار منع التجمعات.. إقامة حفل زفاف في فيلا بالعبور.. فيديو

رئيس الوزراء: نحرص على ألا تتأثر حركة الاقتصاد بصورة كبيرة في هذا الظرف الاستثنائي.. ونعمل على تحفيز الاقتصاد الوطني والحد من التداعيات غير الإيجابية على القطاعات بسبب كورونا