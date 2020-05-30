رغم قرار منع التجمعات.. إقامة حفل زفاف في فيلا بالعبور.. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم السبت إقامة حفلة زفاف بفيلا فى العبور ، وظهر في الفيديو تجمع وإحتشاد المواطنين فى لامبالاة بالوضع القائم ، وعدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد .
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وجاء ذلك مخالفا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث قررت الحكومة فرض ارتداء الكمامة لجميع العاملين بالأسواق والمحلات والبنوك والمنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة، وعلى جميع من يستقلون وسائل النقل الجماعية الحكومية أو الخاصة.
فيما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن "التوقف أدى إلى فقدان الملايين من مواطنينا لفرص العمل، والمنهج الذي اتخذناه بعدم توقف دورة الاقتصاد المصري، جعلنا نتحمل جميع التداعيات طوال الفترة الماضية".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.