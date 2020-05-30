طريقة سريعة لعمل الكشري زي المحلات

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نعرض لكم طريقة سريعة لعمل الكشرى مثل الجاهز بخطوات الشيف اسامة السيد.

مكونات الكشرى السريع

عدس بنى

رشة دقيق

بصلة

عصير طماطم

خل

ليمون

ملح – فلفل – كمون

ثوم

ارز

مكرونة

زيت





طريقة عمل الكشرى السريع

- رشى الدقيق على البصل ثم حمري البصل في حلة بها زيت ساخن، اخرجى البصل عندما يصبح مقرمشا ثم خذى القليل من الزيت الساخن في طبق صغير لاستخدامه في اعداد الكشرى.

- ضعى العدس البنى في الزيت مكان البصل وغطيه بكثير من الماء .

- عندما يصل العدس لمرحلة نصف النضج اضيفي الأرز مع القليل من الملح.

- في وعاء اخر اسلقي المكرونة بالطريقة العادية وحضري الدقة بالخل والتوابل والماء والثوم المفروم.

- ضعي عصير الطماطم مع القليل من الخل حتى تحصلى على الصلصة.