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طريقة سريعة لعمل الكشري زي المحلات

السبت 30/مايو/2020 - 05:18 م
طريقة سريعة لعمل
طريقة سريعة لعمل الكشري زي المحلات
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اسماء محمد
يعد الكشرى من اكثر الاكلات الشعبية التى يعشق المصريون تناولها خاصة بعد شهر رمضان الكريم، ولكن في ظل انتشار وباء كورونا يتخوف البعض من شرائه جاهزا وفي نفس الوقت فإن اعداده في المنزل يستغرق الكثير من الوقت والجهد.

نعرض لكم طريقة سريعة لعمل الكشرى مثل الجاهز بخطوات الشيف اسامة السيد.
مكونات الكشرى السريع
عدس بنى 
رشة دقيق
بصلة
عصير طماطم 
خل 
ليمون 
ملح – فلفل – كمون 
ثوم 
ارز
مكرونة 
زيت

طريقة عمل الكشرى السريع
- رشى الدقيق على البصل ثم حمري البصل في حلة بها زيت ساخن، اخرجى البصل عندما يصبح مقرمشا ثم خذى القليل من الزيت الساخن في طبق صغير لاستخدامه في اعداد الكشرى.
- ضعى العدس البنى في الزيت مكان البصل وغطيه بكثير من الماء .
- عندما يصل العدس لمرحلة نصف النضج اضيفي الأرز مع القليل من الملح.
- في وعاء اخر اسلقي المكرونة بالطريقة العادية وحضري الدقة بالخل والتوابل والماء والثوم المفروم.
- ضعي عصير الطماطم مع القليل من الخل حتى تحصلى على الصلصة.
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