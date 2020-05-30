أضحكنا من قلوبنا واحترم عقولنا.. مي نور الشريف تنعي حسن حسني

شاركت الفنانة مى نور الشريف ، جمهورها ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصورة، للفنان الكبير الراحل حسن حسني ، تنعاه من خلالها بتعليق.





وكتبت مى نور الشريف، معلقة على الصورة: "فقدنا اليوم فنانا عظيما، أضحكنا من قلوبنا ، واحترم عقولنا ، اللهم اغفر له وارحمه يا رحمن يا رحيم... حسن حسني".





وفارق الفنان حسن حسني الحياة، عن عمر ناهز 89 عاما ، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وكانت آخر مشاركته الفنية في مسلسل "سلطانة المعز" مع الفنانة غادة عبد الرازق.





وشارك حسني على مدى أكثر من نصف قرن في نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.





ومن أبرز أفلامه، "سواق الأتوبيس، المساطيل، سارق الفرح، عبود على الحدود، ليلة سقوط بغداد، خارج على القانون، الديكتاتور، على جثتي".



