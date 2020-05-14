AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

عباءة سوداء.. مي نور الشريف تبرز أناقتها بإطلالة رمضانية.. شاهد

الخميس 14/مايو/2020 - 07:32 ص
مي نور الشريف
مي نور الشريف
Advertisements
آية التيجي
نشرت مي نور الشريف صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة بسيطة وناعمة للغاية، وهو ما دفع متابعيها إلى التعبير عن حبهم الشديد.

وظهرت مي نور الشريف بإطلالة ساحرة ورمضانية، حيث ظهرت وهي ترتدي عباءة سوداء مزينة بالذهبي، وبأكمام طويلة وشفافة، وهو ما أبرز من إطلالتها الساحرة.

ورفعت مي نور الشريف شعرها إلى الوراء بطريقة مميزة، فيما اختارت ارتداء بونيه لرفع شعرها إلى الوراء، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف مي نور الشريف في وضع المكياج، حيث اختارت الظهور بإطلالة بسيطة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

واختارت مي نور الشريف، ان تكمل إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، حيث إنها ارتدت قرطين ناعمين باللون الذهبي، وقلادة حول عنقها.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالفرو.. شاهد.. نور تفاجئ متابعيها بإطلالة ناعمة

بـ ماكياج صارخ.. شاهد | الراقصة جوهرة بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور

لحظة رومانسية.. أسما شريف منير بإطلالة ناعمة مع زوجها

بإطلالة ناعمة.. نهى عابدين تشارك متابعيها صورة جديدة على إنستجرام

بـ هاف استوميك.. ديميت اوزديمير تبهر متابعيها بصورة سيلفي

بالسيلفي.. ديميت اوزديمير تبرز انوثتها داخل سيارتها

ترشيحاتنا

حدث في 21 رمضان.. الرسول يذبح عقيقة لحفيده الحسن.. ووفاة مؤسس الدولة العثمانية

زاهي حواس: رمسيس الثاني ليس فرعون موسى.. والدراسات لم تثبت ذلك

اختفاء عشرات الآلاف من فحوصات مصابي كورونا في بريطانيا

جومانا مراد تكشف تفاصيل الحلقات الأخيرة من خيانة عهد

بملابس غريبة .. مفيدة شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

علاجه على نفقة الدولة.. رئيس الوزراء: نقل الطبيب المصاب بعدم الرؤية إلى مستشفى عين شمس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رمضانية.. إنتصار تتألق بعباءة سوداء أنيقة

بدون مكياج.. زوجة وابنتا أحمد زاهر يتألقن في أحدث ظهور ..شاهد

7 أطعمة تساهم في تحفيز نشاط الغدة الدرقية