عباءة سوداء.. مي نور الشريف تبرز أناقتها بإطلالة رمضانية.. شاهد

نشرت مي نور الشريف صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة بسيطة وناعمة للغاية، وهو ما دفع متابعيها إلى التعبير عن حبهم الشديد.
وظهرت مي نور الشريف بإطلالة ساحرة ورمضانية، حيث ظهرت وهي ترتدي عباءة سوداء مزينة بالذهبي، وبأكمام طويلة وشفافة، وهو ما أبرز من إطلالتها الساحرة.
ورفعت مي نور الشريف شعرها إلى الوراء بطريقة مميزة، فيما اختارت ارتداء بونيه لرفع شعرها إلى الوراء، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
ولم تتكلف مي نور الشريف في وضع المكياج، حيث اختارت الظهور بإطلالة بسيطة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.
واختارت مي نور الشريف، ان تكمل إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، حيث إنها ارتدت قرطين ناعمين باللون الذهبي، وقلادة حول عنقها.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
وظهرت مي نور الشريف بإطلالة ساحرة ورمضانية، حيث ظهرت وهي ترتدي عباءة سوداء مزينة بالذهبي، وبأكمام طويلة وشفافة، وهو ما أبرز من إطلالتها الساحرة.
ورفعت مي نور الشريف شعرها إلى الوراء بطريقة مميزة، فيما اختارت ارتداء بونيه لرفع شعرها إلى الوراء، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
ولم تتكلف مي نور الشريف في وضع المكياج، حيث اختارت الظهور بإطلالة بسيطة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.
واختارت مي نور الشريف، ان تكمل إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، حيث إنها ارتدت قرطين ناعمين باللون الذهبي، وقلادة حول عنقها.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..