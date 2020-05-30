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فن

فى الجنة ونعيمها يا حبيبي الغالي.. فيفي عبده تنعى حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 09:46 م
حسن حسني
حسن حسني
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اسماء الحسيني
نشرت النجمة فيفي عبده فيديو جديدا، للراحل حسن حسني، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، في أثناء تكريمه مؤخرا من مهرحان القاهرة السينمائي.

وكتبت فيفي عبده معلقة على الفيديو :"في الجنة ونعيمها ان شاء الله يا حبيبي الغالي "


‎وتوفي الفنان الكبير حسن حسني فجر اليوم قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وشيع أهالى وأقارب الفنان الراحل حسن حسنى جثمانه ظهر اليوم إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة فى أكتوبر على طريق الفيوم .

يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير حسن حسنى مسلسل "سلطانة المعز" من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، محمد شاهين، طاهرة،دينا ،محمد لطفي ، محمود البزاوي،وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس.. ومدير التصوير هيثم زانيتا وتأليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير.

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