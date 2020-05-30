وزير العدل الأمريكي: أعمال العنف من تخطيط الجماعات الفوضوية واليسارية

انتقد وزير العدل والمدعي العام الأمريكي ويليام بار الاحتجاجات العنيفة ضد الشرطة على خلفية مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطة في مدينة منيابوليس





وألقى الوزير الأمريكي باللوم في في الاحتجاجات العنيفة على جماعات متطرفة فوضوية واليساريين، موضحا أن العدالة في البلاد ستواصل التحقيق في قضية جورج فلويد.





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وقال بار إن مجموعات من المحرضين المتطرفين والمندسين يستغلون الوضع لتنفيذ أجندتهم، خلال الاحتجاجات المناهضة للشرطة في عدد من المدن.





وأضاف "في العديد من الأماكن يبدو أن العنف مخطط له وينظمه وتقوده الجماعات المتطرفة الفوضوية واليسارية المتطرفة، باستخدام تكتيكات شبيهة بأنتيفا، وهي حركة يسارية مسلحة مناهضة للفاشية تعتمد على استخدام العنف وتدمير الممتلكات والاعتداء على المعارضين.



