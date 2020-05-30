لأول مرة منذ 164 عاما.. حاكم مينيسوتا يعلن التعبئة الشاملة للحرس الوطني لمواجهة الاحتجاجات

أعلن حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية التعبئة الشاملة لجميع أفراد الحرس الوطني على خلفية الاحتجاجات وأعمال الشغب المستمرة في منيابوليس على خلفية مقتل الأمريكي من اصول افريقية جورج فلويد .على يد شرطى ابيض.





وأمر تيم فالز حاكم ولاية مينيسوتا بالتعبئة الكاملة للحرس الوطني، لأول مرة في تاريخ الولاية.





فيما أبدى الحرس الوطني استعداده لاستعادة النظام والحفاظ على السلام في الولاية بعد الاضطرابات على خلفية الاحتجاجات المستمرة منذ 4 أيام على مقتل جورج فلويد.





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وأوضح حاكم الولاية أن 700 فرد من قوات تطبيق القانون انتشروا بالفعل، بما في ذلك قوات الحرس الوطني، مؤكدا أن الحرس الوطني في الولاية سيدخل الآن بكامل قوته.





وفي وقت سابق، أعلن الحرس الوطني لولاية مينيسوتا حشد 1000 فرد إضافي، فضلا عن الــ700 المشاركين في مواجهة الاحتجاجات بالفعل، موضحا أن هذه المرة هي الأولى في تاريخ الحرس الوطني للولاية منذ 164 عاما.



