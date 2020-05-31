حمدي المرغني عن عدم حضور جنازة حسن حسني: صحيت من النوم ‏فوجئت بوفاته ودفنه

رد الفنان حمدي المرغني على الإنتقادات التي وجهت إلى الفنانين بسبب عدم ذهابهم إلى جنازة الراحل حسن حسني.

وكتب عبر حسابه على إنستجرام:" "أحكامكم على الناس بمجرد افتراضات وتخمينات ما هي إلا افتراءات، الله أعلم بظروف كل شخص على حدة، ‏أنا مثلا واحد من الوسط الفني الملقى عليه اتهام التقصير في عزاء الكبير القدير المغفور له الأستاذ حسن حسني.

وتابع:" استيقظت من النوم ‏فوجئت بوفاته بعد دفنه، اتقوا الله واحترموا لحظة وفاته وادعوا له بالرحمة والمغفرة خيرًا من الغيبة والنميمة وإلقاء الناس بالباطل".‏

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني فجر اليوم ، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، قدم خلالها عددا كبيرا من الأدوار الخالدة، وشارك حسني على مدى أكثر من نصف قرن في نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

إقرأ أيضًا:

هتوحشنا.. منى زكي تنعى الفنان حسن حسني

ومن أبرز أفلام حسن حسني، "سواق الأتوبيس، المساطيل، سارق الفرح، عبود على الحدود، ليلة سقوط بغداد، خارج على القانون، الديكتاتور، على جثتي".

وولد حسن حسني، في حي القلعة، يوم 15 أكتوبر سنة 1931، لأب يعمل مقاولًا، وخلال عمرهُ الطويل الذي لم يكن خاليا من متاعب ومواقف صعبة ومفاجآت غيرت مجرى حياته، ففي سن السادسة فقد والدته التي وافتها المنية في سن مبكرة، وهو الحدث الذي أسبغ عليه هالة من الحزن الدفين.