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فن

محمد فراج عن حسن حسني: اللي زيك ما بيجوش كتير

السبت 30/مايو/2020 - 11:55 م
حسن حسني
حسن حسني
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آيه عاطف وسعيد فراج
نعى الفنان محمد فراج، الفنان الراحل حسن حسني، من خلال حسابه الرسمي على "الأنستجرام".

ونشر محمد فراج، صورة للراحل حسن حسني، وعلق عليها: "اللي زيك ما بيجوش كتير .. الله يرحمك يا عم حسن و يسكنك فسيح جناته .. إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون".

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني  فجر اليوم ، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، قدم خلالها عددا كبيرا من الأدوار الخالدة، وشارك حسني على مدى أكثر من نصف قرن في نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

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ومن أبرز أفلام حسن حسني، "سواق الأتوبيس، المساطيل، سارق الفرح، عبود على الحدود، ليلة سقوط بغداد، خارج على القانون، الديكتاتور، على جثتي".

وولد حسن حسني، في حي القلعة، يوم 15 أكتوبر سنة 1931، لأب يعمل مقاولًا، وخلال عمرهُ الطويل الذي لم يكن خاليا من متاعب ومواقف صعبة ومفاجآت غيرت مجرى حياته، ففي سن السادسة فقد والدته التي وافتها المنية في سن مبكرة، وهو الحدث الذي أسبغ عليه هالة من الحزن الدفين.

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