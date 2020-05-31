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فن

دعونا ننسى أخطاء الماضي ونرتكب أخطاء جديدة.. أحمد فلوكس يوجه رسالة غامضة لجمهوره

الأحد 31/مايو/2020 - 11:25 ص
صدى البلد
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منار نور

نشر الفنان أحمد فلوكس مقطع فيديو لـ عمروعبد الجليل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 


وظهر عمرو عبد الجليل في الفيديو وهو يقول: "دعونا ننسى أخطاء الماضي ونرتكب أخطاء جديدة"، وعلق فلوكس قائلا: "صباحكم زي الفل".
 



من جهة أخرى، عاد الفنان أحمد فلوكس لإثارة الجدل مُجددًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت نشاطاته الأخيرة عبر موقع "إنستجرام"، وجود علاقة بينه وبين الإعلامية اللبنانية ديالا مكي التي تقدم أحد برامج الفاشون بتليفزيون دبي.


وتسببت التعليقات والمحادثات الأخيرة التي دارت بين أحمد فلوكس وديالا أمام المتابعين في تساؤل الكثير منهم عن طبيعة العلاقة بينهما، خاصة أن فلوكس كتب تدوينة قال فيها: "اللي باعنا خسر دلعنا"، لتعلق ديالا قائلة: "شو قصدك؟".
 

وردّ أحمد فلوكس عليها قائلا: "قصدي إنك انتي الدلع"، وهذا ما جعل الكثير يذهب إلى أن هناك علاقة عاطفية بينهما. 



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صباحكم زي الفل .....

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