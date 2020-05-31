وصول وزير القوى العاملة لمدينة العاشر من رمضان لتفقد عدد من المصانع..صور

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،منذ قليل، الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة إلى مدينة العاشر من رمضان، لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بالمصانع لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك بحضور المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان ، والمستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، وأحمد عبدالهادى، وكيل المديرية، والدكتور سمير عارف، رئيس جمعية المستثمرين.





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ومن المقرر أن يتفقد الوزير والمحافظ عددا من المصانع بالمدينة للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومتابعة العمال داخل المصانع.





ومن جانبه فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتكليف أصحاب المصانع بالفحص الدوري للعمال والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.