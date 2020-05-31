شفاء 1230 حالة جديدة .. ارتفاع كبير في عدد المتعافين من فيروس كورونا بالكويت

أعلنت دولة الكويت الأحد، شفاء 1230 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.





ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ارتفاع عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19"، الذي يسبببه فيروس كورونا المستجد، إلى 11386 شخصا، بعدما تماثلت 1230 حالة جديدة للشفاء.





وقال الدكتور باسل الصباح، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من المرض وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بمرض (كوفيد - 19 ) تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.





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كانت وزراة الصحة الكويتية قد أعلنت، أمس السبت، تسجيل 1008 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.





وبدأت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، اليوم الأحد، في تجهيز 908 مساجد من إجمالي 1600 مسجد بالكويت، وفق الاشتراطات التي قررتها الجهات الصحية؛ وذلك لأداء الصلوات، دون صلاة الجمعة.



