إخراج كفارة يمين .. حكم من نذر نذرًا ولم يستطع الوفاء به

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته: « نذرت صيام يوما إسبوعيًا، وأعاني من ظروف صحية طارئة الآن، ولا أستطيع الوفاء به؛ فما الحل؟».
وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنه إذا كانت وجدت ظروفا تمنع من الاستمرار بالوفاء بالنذر، كالحالة الصحية هنا؛ فعل النازر إخراج كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، ومن ثم يسقط النذر؛ لعدم الإستطاعة على الوفاء به.
واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء بما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فيما يطيق فليوف بنذره».
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حكم من عجز عن الوفاء بالنذر:
أوضح الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، أن النذر إذا ثقل ولم يستطع الإنسان أن ينفذه لعدم قدرته على تنفيذه، فيقلب النذر إلى يمين.
وأضاف عاشور فى لقائه على إحدى الفضائيات، أن هذه الحالة يترتب عليها كفارة يمين وهى إطعام عشرة مساكين وكثرة الاستغفار.
ما حكم من عجز عن الوفاء بنذره:
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه في حالة عجز الإنسان عن الوفاء بالنذر فعليه كفارة يمين.
واستدل الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم من عجز عن الوفاء بالنذر؟» بقول ابن قدامة في كتابه «المُغنِي»: "من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادرًا عليها فعجز عنها، فعليه كفارة يمين".
ونبه أن كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تَطعم أنت وأهلك؛ ولذلك عدة صور، منها أن تعطي كل واحد منهم مُدًّا من غالب قوت أهلك -والمد مقداره 510 جم طعام تقريبًا-، ومنها أن تغديهم أو تعشيهم كذلك، ومنها أن تدفع لهم قيمة الطعام إن كان ذلك أصلحَ للفقراء، أو كسوة عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم ثوبًا.
وتابع: فإن عجز عن ذلك فعليه: صيام ثلاثة أيام، وهذه الكفارة مذكورة في كتاب الله تعالى، قال تعالى: «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» [المائدة:89].