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محافظات

وزير القوى العاملة يوجه نصائح لأصحاب المنشآت الصناعية بالعاشر من رمضان لمواجهة كورونا.. صور

الأحد 31/مايو/2020 - 01:07 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه من المتوقع أن تبلغ ذروة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد حتي 15 يونيو المُقبل ولذا يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في التعامل مع هذا الوباء.

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والمهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، وأحمد عبدالهادى، وكيل المديرية، والدكتور سمير عارف، رئيس جمعية المستثمرين، والدكتور محيي حافظ، نائب رئيس الجمعية.


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وأضاف وزير القوى العاملة أنه يجب  توفير أقصى درجات الحماية للعاملين بالمنشآت الصناعية المختلفة من خلال إلزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وأشار إلى ضرورة  توافر مستلزمات الوقاية من كمامات وقفازات وأجهزه الكشف الحراري ومواد التعقيم بالإضافة إلى إستمرار أعمال التطهير بصفة دورية وإجراء الكشف الحراري علي جميع العاملين بالمنشآت الصناعية عند الدخول والخروج والعمل وفق ورديات تسمح بتواجد آمن للعمالة وكذلك الإلتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية للحفاظ علي صحة وسلامة الجميع.

وزير القوى العاملة يوجه نصائح لأصحاب المنشآت الصناعية بالعاشر من رمضان لمواجهة كورونا.. صور
وزير القوى العاملة يوجه نصائح لأصحاب المنشآت الصناعية بالعاشر من رمضان لمواجهة كورونا.. صور
وزير القوى العاملة يوجه نصائح لأصحاب المنشآت الصناعية بالعاشر من رمضان لمواجهة كورونا.. صور
وزير القوى العاملة يوجه نصائح لأصحاب المنشآت الصناعية بالعاشر من رمضان لمواجهة كورونا.. صور
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