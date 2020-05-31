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رياضة

بسبب فيروس كورونا.. النني يرفض تخفيض راتبه في بشكتاش

الأحد 31/مايو/2020 - 01:09 م
محمد النني
محمد النني
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محمد السعيد
رفض الدولي المصري محمد النني، لاعب فريق بشكتاش التركي، مقترح إدارة ناديه، بتخفيض راتبه، لمواجهة الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، بسبب توقف النشاط الرياضي نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وذكرت صحيفة "فاناتيك" التركية، أن إدارة بشكتاش اجتمعت بلاعبي الفريق لمطالبتهم بالموفقة على تخفيض رواتبهم، خلال فترة توقف النشاط، بسبب فيروس كورونا. 

وأضافت الصحيفة، أن محمد النني أبلغ إدارة ناديه برفضه لمقترح تخفيض الرواتب، وتمسك بكامل حقوقه المالية. 

وكان محمد النني انتقل إلى صفوف بشكتاش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف آرسنال لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء. 

وتسعى إدارة بشكتاش لتجديد إعارة النني من آرسنال موسما آخر، حسبما أشارت تقارير صحفيّة تركية، خلال الأيام الماضية. 
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