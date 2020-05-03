قلبي يدفعني للبقاء.. محمد النني يحسم مصيره مع نادي بشكتاش التركي





وكان محمد النني انتقل إلى بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من آرسنال لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.





وذكرت صحيفة" takvim" التركية، أن محمد النني بعث رسالة إلى إدارة بشكتاش جائت كالتالي: "قلبي يدفعني للقباء مع بشكتاش، على النادي التفوض مع إدارة آرسنال".





وتابع النني وفقا للصحيفة التركية:" لقد أحببت الأجواء هنا، وطريقة تعامل جماهير الفريق معي، كل شيء هنا يسير بشكل جيد".





وشارك محمد النني مع بشكتاش في 19 مباراة في الدوري التركي، هذا الموسم، صنع خلالهما هدفين.

يذكر أن الاتحاد التركي، أعلن مؤخرا، إيقاف مسابقة الدوري التركي، لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.

أبلغ الدولي المصري محمد النني لاعب فريق بشكتاش إدارة ناديه التركي، بشأن موقفه من البقاء مع الفريق، خلال الموسم المقبل.