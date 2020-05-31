وزير القوى العاملة يتفقد مصانع العاشر ويخضع لفحص كورونا قبل الدخول.. صور

أجرى الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية زياره تفقدية لأحد المصانع الكبري العاملة في مجال تصنيع الزيوت والصابون بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة انتظام سير العمل بها والاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد , وتم التأكيد علي ضرورة حماية العاملين في كل المواقع واستمرار العمل بما يضمن دوران عجلة الاقتصاد وتحسين مستوي الدخل وتلبيه الاحتياجات الأساسية للمواطنين.





وتفقد الوزير أقسام المصانع وخطوط الإنتاج، وأشاد بالإجراءات الوقائية المطبقة والتزام العاملين بارتداء الكمامات الواقية والقفازات والسترات الواقية أثناء العمل لتوفير أقصي درجات الحماية لهم.





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وإستمع الوزير والمحافظ لعرض موجز حول الإجراءات التي إتخذتها إدارة الشركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتمت الإشارة إلي أنه تم توفير مستلزمات الوقاية من إنتشار العدوي والمتمثلة في الكمامات الواقية والقفازات وأجهزة الكشف الحراري ومواد التعقيم والسترات الواقية، بالإضافة إلي استمرار أعمال التطهير والتعقيم لجميع الاقسام وخطوط الانتاج ومكاتب الإدارة ودورات المياه وأتوبيسات نقل العمال بصفة دورية وإجراء الكشف الحراري علي جميع العاملين بالمصنع عند الدخول والخروج والعمل وفق ورديات تسمح بتواجد آمن للعمالة والالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية.





وتعرف الوزير والمحافظ من العمال علي عدد ساعات العمل وأماكن إقامتهم، وقال المحافظ إن الدولة حريصة علي الحفاظ علي صحتهم وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لذلك لاستمرارهم في أداء عملهم لزيادة الإنتاج وتحسين مستوي الاقتصاد.





شارك في الزيارة الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوي العاملة والمهندس أيمن رضا أمين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان.