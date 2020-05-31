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أخبار العالم

تابعون لـ ميليشيات الوفاق.. الجيش الليبي يعلن مقتل 3 قادة ميدانيين

الأحد 31/مايو/2020 - 02:35 م
الجيش الليبي يعلن
الجيش الليبي يعلن مقتل 3 قادة ميدانيين
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قسم الخارجي
أعلن ‏الجيش الوطني الليبي، اليوم، الأحد، إسقاط طائرة مسيرة في مدينة بني وليد؛ حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.

كما أشار الجيش الليبي إلى مقتل 3 قادة ميدانيين تابعين لـميليشيات الوفاق جنوب طرابلس.

وفي وقت سابق من اليوم، وقعت ‏اشتباكات عنيفة بمحوري الرملة وطريق المطار جنوب العاصمة الليبية.

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وكانت قوات الجيش الليبي قد تمكنت، أمس، السبت، من إسقاط 3 طائرات مسيرة تركية تابعة لحكومة الوفاق في بني وليد.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، قد أعلن اعتقال 22 من المرتزقة والميليشيات، التي أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا.

وقال المحجوب إن تركيا أرسلت أكثر من 10 آلاف مرتزق للقتال في ليبيا، مؤكدًا أن الجيش الليبي مستمر في القضاء على العناصر الإرهابية.
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