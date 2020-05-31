تابعون لـ ميليشيات الوفاق.. الجيش الليبي يعلن مقتل 3 قادة ميدانيين

أعلن ‏الجيش الوطني الليبي ، اليوم، الأحد، إسقاط طائرة مسيرة في مدينة بني وليد؛ حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.





كما أشار الجيش الليبي إلى مقتل 3 قادة ميدانيين تابعين لـ ميليشيات الوفاق جنوب طرابلس.





وفي وقت سابق من اليوم، وقعت ‏اشتباكات عنيفة بمحوري الرملة وطريق المطار جنوب العاصمة الليبية.





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وكانت قوات الجيش الليبي قد تمكنت، أمس، السبت، من إسقاط 3 طائرات مسيرة تركية تابعة لحكومة الوفاق في بني وليد.





وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، قد أعلن اعتقال 22 من المرتزقة والميليشيات، التي أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا.



