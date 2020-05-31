جامعة سوهاج تعلن عن جائزتها للتسامح الديني لهذا العام

يذكر أن لجنة التحكيم ضمت كلا من، الدكتور اسامة الازهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الانبا باخوم اسقف سوهاج والمنشأة والمراغة، الدكتور فتوح خليل القائم بعمل عميد كلية الاداب، الدكتور محمد نبيل غنايم استاذ الشريعة الاسلامية بكلية دار العلوم، الدكتور نبيل سعد الاستاذ المتفرغ بكلية التربية.





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