البورصات العربية .. مصر والسعودية تقودان ارتفاع أسواق المال بجلسة نهاية مايو.. والكويت وفلسطين تتراجعان

قادت بورصتا مصر والسعودية، أسواق المال العربية للإرتفاع، وذلك بعد أن ربح مؤشراهما اليوم الأحد 31 مايو 2020، جلسة نهاية الشهر، بينما انخفض كلا من بورصات الكويت وفلسطين والبحرين، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" نتائج تداولات اليوم في البورصات العربية:









دفعت عمليات شراء قوية من قِبَل المستثمرين، بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي لمؤشراتها الرئيسة والثانوية لدى إغلاق تعاملاتها اليوم.





وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" في البورصة المصرية بنسبة 09ر1 % مسجلًا 14ر10220 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 56ر2 % ليصل إلى 99ر1159 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 32ر2 % إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 1872 نقطة.





وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة المصرية نحو 6 مليارات جنيه ليصل إلى 6ر548 مليار جنيه، وسط تعاملات إجمالية بالسوق بلغت 4ر4 مليار ات جنيه.





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أغلق تداول مؤشر الاسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 162.37 نقطة ليقفل عند مستوى 7213.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.5 مليارات ريال.





وبلغ عدد تداول الاسهم السعودية المتداولة أكثر من 307 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 299 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 181 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 13 شركة على تراجع.





وكانت تداول أسهم شركات ميدغلف للتأمين، ريدان، جاكو، الجوف، ومشاعر ريت الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسيج, جدوى ريت السعودية، أميانتيت، المواساة، وساب للتكافل فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 4.60% .





فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، سيرا، الراجحي، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، الإنماء، سهم ارامكو السعودية ، دار الأركان، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.





كما أغلق مؤشر الاسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 45.95 نقطة ليقفل عند مستوى 7124.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 20 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 325 ألف سهم تقاسمتها 1198 صفقة.





البورصة الأردنية

اغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.37%، عند مستوى 1643.31 نقطة، وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.4 مليون دينار أردني، وسط تداول 6.7 مليون سهم، نفذت من خلال 1,627 صفقة.





مؤشر سوق مسقط

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 58ر3544 نقطة مرتفعًا بـ 78ر23 نقطة وبنسبة 675ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 80ر3520 نقطة.





وقد بلغت قيمة التداول 1.238.579 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 18ر60 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 3.110.133 ريالًا عمانيًا.





وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 198ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 40ر18 مليار ريال عماني.





البورصة الفلسطينية

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليوم ، على انخفاض بنسبة 0.18 في المئة، ما يعادل 0.84 نقطة، ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 475.51 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 71,166 سهمًا، بلغت قيمتها الإجمالية 188,819.93دولارًا أمريكيًا، نتيجة تنفيذ 75 صفقة.





مؤشرا البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,269.63 بانخفاض قدره 6.44 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 577.72 بانخفاض قدره 1.39 نقطة عن معدل إقفاله السابق، وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونين و41 ألفًا و381 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 353 ألفًا و247 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 53 صفقة.





بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 22ر23 نقطة ليبلغ مستوى 6ر4995 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 46ر0 %، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5ر171 مليون سهم تمت عبر 6745 صفقة نقدية بقيمة بلغت 8ر19 مليون دينار كويتي (نحو 1ر64 مليون دولارأمريكي).





وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر7 نقاط ليبلغ مستوى 3ر4150 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 17ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر120 مليون سهم تمت عبر 2768 صفقة نقدية بقيمة 6ر3 مليون دينار (نحو 6ر11 مليون دولار).





كما انخفض مؤشر السوق الأول 22ر31 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5424 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 57ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر50 مليون سهم تمت عبر 3977 صفقة بقيمة 1ر16 مليون دينار (نحو 1ر52 مليون دولار)، وانخفض مؤشر (رئيسي 50) 49ر10 نقاط ليبلغ مستوى 4ر4035 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 26ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 108 ملايين سهم تمت عبر 2238 صفقة نقدية بقيمة 1ر3 مليون دينار (نحو 10 ملايين دولار).