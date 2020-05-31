كيف انتصر سموحة على أزمة كورونا؟ ..تفاصيل

تعرضت الأندية العالمية والمصرية لأزمة مالية كبيرة عقب توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وعقب إعادة معظم الأنشطة الرياضية في معظم دول العالم خلال الفترة الحالية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا؛ تعرضت بعض الأندية لأزمة مالية كبيرة خلال الفترة الحالية.





وتواجه الأندية المصرية العديد من الأزمات المالية خصوصا عقب اقتراب استئناف النشاط الرياضي من جديد بداية من الشهر المقبل بداية الأندية في حسم مصيرها.





وعلى الرغم من مواجهة كافة الأندية المصرية أزمة مالية كبيرة إلا أن هناك بعض الأندية التي تمكنت من التغلب على أزمة انتشار فيروس كورونا بسبب استغلال مواردها بطريقة صحيحة .





ويأتي نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر، على رأس الأندية المصرية التي لم تواجه أزمة مالية حتى تلك اللحظة، بسبب مهارة رئيسها في استغلال مواد نادي سموحة بطريقة صحيحة.





ونجح المهندس فرج عامر في استغلال موارد نادي سموحة بطريق صحيحة، وذلك من خلال حق استغلال فندق سموحة مع شركة لاند مارك، والذي أكد أنه بقيمة إجمالية تبلغ 650 مليون جنيه في 25 عاما، إضافة إلى استثمارات تكملة الفندق وتجهيزه التي سوف تصل إلى 250 مليون جنيه، وزيادة الأصول الثابتة في النادي أكثر من مليار جنيه.





وأكد فرج عامر، في تغريدة عبر حسابه الشخصي "تويتر"، "لم نخرج كل ما في جعبتنا حتى الآن لإنعاش موارد نادي سموحة وسوف تشهد الأيام القليلة القادمة العديد من الأفكار والمفاجآت السارة التي سوف تنعش مواردنا المالية".





وتابع "تجعلنا قادرين على سداد التزاماتها المستقبلية وتوفير موارد مالية ثابتة دائمةً للأجيال المستقبلية خمسة وعشرين عاما على الأقل.

وأصدر نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر، بيانًا رسميًا أمس، السبت، أعلن فيه دعمه لعودة النشاط الرياضي من جديد خلال الفترة المقبلة.



ويمتلك نادي سموحة بعض العروض المغرية التي تمكنه من إنعاش خزانة النادي من خلال إعارة بعض اللاعبين أو الاستغناء عنهم بصفة نهائية.