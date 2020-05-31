حقيقة إصابة 11 موظفا بـ كورونا داخل اتحاد الكرة

كشف عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة حقيقة إصابة 11 موظفا فى مقر الجبلاية بفيروس كورونا.





وقال عزمى مجاهد فى تصريحات خاصة لصدى البلد: خضع اليوم الاحد فقط 10 موظفين من المخالطين للدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة الى التحليل والكشوفات الطبية وأثبتت سلبية الحالات وعدم إصابة اى موظف او فرد أمن من العشرة الذين تعرضوا للمخالطة بالدكتور محمود سعد.





ولفت الى ان مقر الجبلاية تم تعقيمه بشكل كامل ولا صحة لايجابية أية حالة مخالطة للدكتور محمود سعد قبل إصابة الأخير بفيروس كورونا.





يذكر أن ااتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا منذ قليل جاء على النحو التالي..





جاءت نتائج التحاليل التي أجريت للدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم إيجابية بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن.





ومن المقرر أن يخضع الدكتور محمود سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا في مواجهة الفيروس.





وأكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد أن إصابة المدير الفني رغم أنها جاءت من خارج الاتحاد، إلا أنه تم اتخاذ كافة اجراءات الوقاية داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس ، وتم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.





واتحاد كرة القدم إذ يعلن ذلك فإنه يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء على الدكتور محمود سعد وجميع مصابي الفيروس اللعين وأن يحفظ بلادنا وأبناء شعبنا من كل سوء.