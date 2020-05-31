حقيقة إصابة 11 موظفا بـ كورونا داخل اتحاد الكرة

كشف عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة حقيقة إصابة 11 موظفا فى مقر الجبلاية بفيروس كورونا.
وقال عزمى مجاهد فى تصريحات خاصة لصدى البلد: خضع اليوم الاحد فقط 10 موظفين من المخالطين للدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة الى التحليل والكشوفات الطبية وأثبتت سلبية الحالات وعدم إصابة اى موظف او فرد أمن من العشرة الذين تعرضوا للمخالطة بالدكتور محمود سعد.
ولفت الى ان مقر الجبلاية تم تعقيمه بشكل كامل ولا صحة لايجابية أية حالة مخالطة للدكتور محمود سعد قبل إصابة الأخير بفيروس كورونا.
يذكر أن ااتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا منذ قليل جاء على النحو التالي..
جاءت نتائج التحاليل
التي أجريت للدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم إيجابية
بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب مخالطته عددا من المدربين
العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن.
وأكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد أن إصابة المدير الفني رغم أنها جاءت من خارج الاتحاد، إلا أنه تم اتخاذ كافة اجراءات الوقاية داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس ، وتم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
واتحاد كرة القدم إذ
يعلن ذلك فإنه يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء على الدكتور محمود سعد
وجميع مصابي الفيروس اللعين وأن يحفظ بلادنا وأبناء شعبنا من كل سوء.