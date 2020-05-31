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سيارات

بعد نجاح السيارات الهيدروجينية.. كوريا تبدأ تشغيل المركبات ذاتية القيادة في شوارعها

الأحد 31/مايو/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلنت كوريا الجنوبية عن تشغيل السيارات ذاتية القيادة فى شوارعها بعد نجاح تجربة السيارات الهيديورجينية، جاء ذلك خلال اعلان بلدية العاصمة الكورية سيول عن خططها لتشغيل 10 مركبات روبوتية ذاتية القيادة.


وأكدت بلدية سيول ان بداية هذا التشغيل ستكون بـ 10 مركبات عبارة عن 3 حافلات صغيرة و4 سيارات سيدان و3 روبوتات مزودة بعجلات، موضحة أن البرنامج سيبدأ في حي سنج ام كبداية تجريبية للتشغيل، حيث يعتبر هذا المشروع مشترك بين بلدية المدينة وشركات الاتصالات و التقنية و السيارات.


وأوضحت البلدية أنه تم تجهيز المركبات والروبوتات بأجهزة استشعار عالية التقنية وهوائيات داعمة لشبكات الجيل الخامس، يمكنها رصد إشارات المرور كل 0.1 ثانية لمنع حوادث المرور.


يذكر ان الحكومة الكورية الجنوبية كانت قد اعلنت عن التشغيل التجريبي لشاحنات قمامة تعمل بالهيدروجين حتى عام 2021 في مدينة تشانغ وون بإقليم كيونغ سانغ الجنوبي الواقع جنوب سيول.


وتخطط الحكومة لتوسيع إمدادات مركبات الهيدروجين وبموجب الخطة، ستقوم شاحنات تصل حمولتها إلى 5 أطنان تعمل بالهيدروجين بعد تطُوير شاحنات الغاز الطبيعي المضغوط بجمع النفايات في مدينة تشانغ وون، في أول تجربة من نوعها داخل البلاد.

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