AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة المرأة والصحة .. 6 أعراض تكشف زيادة الأملاح أغربها الصداع .. اكتشف تأثير التدخين على كورونا والنساء

الأحد 31/مايو/2020 - 08:43 م
اعراض تكشف زيادة
اعراض تكشف زيادة الاملاح اغربها الصداع .. اكتشف تأثير التدخي
Advertisements
اسماء محمد
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في هذا التقرير ..

يتسبب الاكثار في تناول طعمة الغنية بـ الأملاح فى تعرض جسم الانسان للاصابة بمشاكل صحية  عديدة قد لاتظهر بصورة واضحة في البداية لكنها تظهر بمرور الزمن.

ذكر موقع  "Bright Side " قائمة بأبرز العلامات التى يرسلها الجسم لك ليخبرك أن هناك مشكلة ويجب ان تقلل الاملاح.

في السنوات الاخيرة ظهر اكتر من فيروس يهاجم جسم الانسان بعد ان كان مقتصرا على الحيوانات او الطيور فقط اشهرها فيروس كورونا الذى اجتاح العالم مؤخرا .

أوضح دكتور طه عبدالحميد، استاذ متفرغ بقسم الحساسية والصدر بالأزهر، يعيش البشر حاليا حرب حقيقة مع مرض لم يتمكن العلماء والاطباء من انتاج علاج نهائي معتمد له مما يحتم علينا الابتعاد عن مصادره وفي مقدمتها الحيوانات حيث اشارت العديد من الأبححاث والدراسات الطبية أن انتقال هذا الفيروس لنا كان بسبب اختراق الانسان لحياة البرية.


فى الـ ٣١  من مايو يحتفل العالم باليوم العالمي للاقلاع عن التدخين، فهو من اخطر الاشياء التى تهدد الصحة بشكل عام، والقلب والرئة بشكل خاص.

وما لايعرفه كثيرون أن امراض القلب من الاسباب الرئيسية للوفا خاصة عند السيدات، كما يترتب عليه الكثير من عوامل الخطر الصحية.

واعلن دكتور عمرو حسن، من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك أهم النصائح للإقلاع عن الـتدخين، وتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أغربها تناول الأطعمة المجمدة.. 7 أطعمة لإصابتك بالصداع

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن شرب القهوة؟

نشرة المرأة والصحة.. علاجات طبيعية للتخلص من نزيف اللثة.. سعر غير متوقع لحقيبة أمينة خليل

للوقاية من كورونا .. 9 نصائح ترفع المناعة

لتحمي نفسك.. 3 حيل خارقة للإقلاع عن التدخين

أغربها الصداع.. 6 علامات تدل على تناول الكثير من الملح

ترشيحاتنا

قرار جديد للحكومة بشأن حظر التجوال .. تعرف عليه

مالك وادي دجلة يوضح تصريحاته بشأن إصابة محمود الخطيب بالكورونا

بفستان أنيق.. شاهد أول صور من حفل زفاف شقيقة محمد رمضان

مرتضى منصور يستعين بخبرات حسن شحاتة في الزمالك

على طريقة بيراميدز .. شوبير يعلن عن تجربة استثمارية جديدة في الدوري

بملابس رياضية.. ياسمين صبري بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

AdvertisementS

رقم للاستفسار عن كورونا فى كل محافظة.. وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجول ليبدأ من 8 مساء حتى 5 صباحا

الشهيد الـ 30.. وفاة رئيس قسم القلب بالمعهد القومي بـ كورونا

جحود الأشقاء.. أهل متوفى بـ كورونا يرفضون استلام الجثة والنيابة تقرر دفنها بمقابر الصدقة

إصابة الإعلامية آية عبد الرحمن بفيروس كورونا .. شاهد

قرار جديد للحكومة بشأن حظر التجوال .. تعرف عليه

العثور على جثة رجل بالقرب من سيارة محترقة في منيابوليس

قفزة بـ الوفيات.. الصحة: تسجيل 1536 إصابة جديدة بـ كورونا.. و46 وفاة

تعديل مواعيد عمل فروع البنوك الثلاثاء المقبل

السعر 5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر بشرط.. الحكومة: الكمامة القماش ستكون متاحة للمواطنين خلال أيام

بعد إصابة آية عبد الرحمن وريهام السهلي وإلهام النمر بـ كورونا .. أحمد موسى يدعم سيدات الإعلام

3 مذيعات.. إصابة ريهام السهلي وآية عبد الرحمن وإلهام النمر بفيروس كورونا.. تفاصيل

وضع سقف بتكلفة علاج كورونا.. الحكومة تكشف سبب تعديل موعد حظر التجول ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 51.. أجرأ إطلالات نهلة سلامة

بفستان أنيق.. شاهد أول صور من حفل زفاف شقيقة محمد رمضان

لماذا انتقل فيروس كورونا من الحيوانات للبشر