نشرة المرأة والصحة .. 6 أعراض تكشف زيادة الأملاح أغربها الصداع .. اكتشف تأثير التدخين على كورونا والنساء

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مما يحتم علينا الابتعاد عن مصادره وفي مقدمتها

الحيوانات حيث اشارت العديد من الأبححاث والدراسات الطبية أن انتقال هذا الفيروس لنا كان بسبب اختراق الانسان لحياة