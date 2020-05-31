نشرة المرأة والصحة .. 6 أعراض تكشف زيادة الأملاح أغربها الصداع .. اكتشف تأثير التدخين على كورونا والنساء

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في هذا التقرير ..
يتسبب الاكثار في تناول طعمة الغنية بـ الأملاح فى تعرض جسم الانسان للاصابة بمشاكل صحية عديدة قد لاتظهر بصورة واضحة في البداية لكنها تظهر بمرور الزمن.
ذكر موقع "Bright Side " قائمة بأبرز العلامات التى يرسلها الجسم لك ليخبرك أن هناك مشكلة ويجب ان تقلل الاملاح.
في السنوات الاخيرة ظهر اكتر من فيروس يهاجم جسم الانسان بعد ان كان مقتصرا على الحيوانات او الطيور فقط اشهرها فيروس كورونا الذى اجتاح العالم مؤخرا .
أوضح دكتور طه عبدالحميد، استاذ متفرغ بقسم الحساسية والصدر بالأزهر، يعيش البشر حاليا حرب حقيقة مع مرض لم يتمكن العلماء والاطباء من انتاج علاج نهائي معتمد له مما يحتم علينا الابتعاد عن مصادره وفي مقدمتها الحيوانات حيث اشارت العديد من الأبححاث والدراسات الطبية أن انتقال هذا الفيروس لنا كان بسبب اختراق الانسان لحياة البرية.
فى الـ ٣١ من مايو يحتفل العالم باليوم العالمي للاقلاع عن التدخين، فهو من اخطر الاشياء التى تهدد الصحة بشكل عام، والقلب والرئة بشكل خاص.
وما لايعرفه كثيرون أن امراض القلب من الاسباب الرئيسية للوفا خاصة عند السيدات، كما يترتب عليه الكثير من عوامل الخطر الصحية.
واعلن دكتور عمرو حسن، من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك أهم النصائح للإقلاع عن الـتدخين، وتجنب الإصابة بفيروس كورونا.